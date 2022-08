AMLO presentará iniciativa sobre la Guardia Nacional, asegura Adán Augusto López

El presidente Andrés Manuel López Obrador, enviará el primero de septiembre a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente a fin de pasar la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), adelantó el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien aprovechó para decirle a la oposición “que se queden con sus moratorias”, toda vez que la propuesta no requiere de mayoría calificada para ser aprobada.

En respuesta a la moratoria constitucional que mantiene la coalición “Va por México” y que consiste en no aprobar ninguna modificación a la Constitución en lo que resta de la 65 Legislatura, el secretario federal la desestimó.

”Yo sé que dicen que la moratoria legislativa y que no sé qué cosa, pues eso es nada más el discurso de las minorías, cuando hay una mayoría cohesionada, política y profesionalmente preparada como la que ustedes integran, pues allá ellos, que se queden con sus moratorias nosotros todos los días tenemos que seguir trabajando para que se consolide la transformación de este país”, señaló el secretario federal al inaugurar la reunión plenaria de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.

El funcionario que fue recibido por los diputados de Morena al grito de “¡Presidente!”, “¡Presidente!”, señaló que es necesario que la administración de la Guardia Nacional esté a cargo de la SEDENA, al tiempo que rechazó que con ello se busca militarizar el país como acusa la oposición.

Adicionalmente, Adán Augusto rechazó que se busque la militarización del país como ha acusado la oposición desde que el titular del Ejecutivo anunció su intención de pasar el mando de la Guardia Nacional a la SEDENA.

“Quienes no comparten este proyecto transformador, lo primero que van a decir es –van a la militarización del país- nada tan alejado de ello, no es ese el objeto de la iniciativa del Presidente de la República, no es ese el objeto en la pasada legislatura se pudo haber propuesto, incluso la reforma constitucional y se hubiera obtenido, el propósito es dotar a este país de un cuerpo profesional, de un cuerpo de policía que sea capaz de garantizar la seguridad a todos”, sostuvo Adán Augusto.