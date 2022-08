AMLO critica al INE por oneroso: "Es una burla el que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones"

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará un presupuesto millonario para el próximo año.

“Es una burla el que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos”, declaró.

Dijo que con políticas de austeridad se podría reducir el gasto del organismo electoral, por lo que los recursos podrían destinarse para cumplir las necesidades de la población. Afirmó que de aprobarse su propuesta de reforma electoral no se tendría un organismo oneroso y burocrático.

Al día de hoy se llevan 921 conferencias "mañaneras".

“Yo no voy a limitar el presupuesto, lo que seguiré haciendo y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos es cuestionar, criticar los excesos, es una burla el que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos, es como lo que era el gasto de publicidad en los gobiernos anteriores, Pero como el gasto de publicidad dependía del Ejecutivo, pues se hizo un ajuste, 70 por ciento de ese gasto, en el INE hay que hacer algo parecido”, planteó.

“Por eso la reforma electoral porque significa que ya no haya diputados plurinominales, que solo exista para que se pueda mantener en forma permanente un órgano electoral nacional que organice las elecciones locales y federales porque no solo es el INE o el Tribunal Electoral federal, en cada estado es lo mismo, se reproduce y cada ¿cuándo tiempo hay una elección?, cada tres años, cada seis año y ¿qué hace ese aparato o esos aparatos?”, argumentó.

El primer mandatario dijo que en sus giras ha constatado que la gente quiere que se le resuelvan sus problemas cotidianos, “que no falte el agua, que no falte la luz, que ya no haya tantos baches, que no aumenten los precios, que haya seguridad, para eso es el gobierno”.

“Entonces si hay un Instituto Nacional, pues se organizan todas las elecciones y ya no se necesitarían estos organismos estatales y ese dinero, aunque no le guste a mis adversarios, pero ademas por eso lo digo, porque no les gusta, que lo destinan los estados a tapar baches, tantas necesidades que hay”, apuntó.

