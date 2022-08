Evelyn Salgado entrega apoyos del Programa "Pensión Guerrero" a la zona Norte en Iguala

Con el compromiso de transformar la vida de los guerrerenses más vulnerables con bienestar y desarrollo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, entregó en Iguala apoyos del programa de "Pensión Guerrero" para la región Norte del Estado, donde se benefician a 281 adultos mayores de 15 municipios, para contribuir a mejorar sus condiciones de vida con seguridad social para un envejecimiento digno.

"Esta entrega de apoyos de Pensión Guerrero es muy significativo, sensible, humano y con justicia social, no es una dádiva, no es un regalo, no es un privilegio, es un derecho para todas y todos ustedes que nació de la mente, del pensamiento y del corazón, que pone en el centro de toda política pública, el amor al prójimo, del Presidente Andrés Manuel López Obrador", expresó Evelyn Salgado.