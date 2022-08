Balandra: un yate de extranjeros se incendió y causó un desastre ecológico en la playa más bonita de México

Paraíso, joya natural, sueño. Esos son algunos de los calificativos más comunes en las reseñas de quien tuvo la fortuna de visitar Playa Balandra, en la La Paz, Baja California Sur, hoy convertida en una zona de desastre por el derrame de combustible de un yate que explotó frente a sus costas, causando un daño inconmensurable a un ecosistema extremadamente frágil.

La noche del lunes la subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur difundió imágenes que dejan ver los efectos del accidente acontecido la madrugada del domingo 21 de agosto cuando el yate de nombre "FORTIUS" se incendió con 12 personas abordo, de los cuales ocho son extranjeros y cuatro eran tripulantes.

El yate FORTIUS se incendió la madrugada del domingo.

Por el accidente nadie resultó herido, personal de Marina, Capitanía de Puerto, Protección Civil y Policía Municipal se encargaron de rescatar sanas y salvas a la docena de personas que viajaban de forma recreativa en la embarcación de 24 pies de eslora y 4 de manga, según reportó BCS Noticias, sin embargo el costo ecológico comenzó a arrojar sus primeras luces cuando la luz del sol iluminó a la "playa más bonita del México".

El agua turquesa de una zona ecológica catalogada como "Bien de Patrimonio Mundial" en 2005 se tornó negra por el diésel, aceite, ceniza y hollín que la marea llevó a la playa. Hay que recordar que Balandra es una zona natural protegida debido a especies de flora endémica del área como la biznaga de Evermann (Mammillaria evermanniana). Hay otras muy raras como el palo fierro (Olneya tesota).

Ceniza y hollín cubren la playa más bonita de México.

De acuerdo con información del sitio web de Áreas Protegidas del Gobierno de México, los manglares de Balandra formados por tres especies de mangle la hacen un sitio ecológico único. "El mangle rojo (Rhizophora mangle), seguido del mangle blanco (Laguncularia racemosa) y en la parte más alejada de la laguna, el mangle negro (Avicennia germinans), los cuales rodean la laguna costera", explican. En 2008, se le designó como sitio RAMSAR por la Convención de Humedales. Esta categoría está reservada para un humedal de importancia internacional, gracias a un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975.

Playa Balandra es una zona natural protegida y bien de la humanidad.

En las tranquilas y transparentes aguas de playa Balandra se pueden divisar sin problema rayas y mantarrayas, así como peces únicos en el Mar de Cortés, el "acuario del mundo", como lo definió Jacques Cousteau.

Las autoridades intentan evitar el desastre.

Es tan especial la zona que el gobierno municipal permite la entrada sólo de un ciento de personas al día, sin embargo desde el fatal incendio, nadie puede entrar a Playa Balandra de forma indefinida.

“Balandra se encuentra cerrada por contingencia ambiental hasta nuevo aviso. Esta medida es tomada para proteger la salud de los usuarios y desarrollar los trabajos de restauración dentro del Área Natural Protegida”, informaron las autoridades en un escueto comunicado.

El gobernador aseguró que el dueño del yate pagará los daños.

Por su parte el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, explicó que la Marina colocó un cordón para evitar más afectaciones y que el dueño del yate pagaría los daños.

"El dueño es el que va a pagar, yo no tengo todavía el (monto); ya contrató una empresa, no recuerdo el nombre […] el área afectada, ahorita ya, la misma empresa va a iniciar la limpieza; la marina ya hizo lo que ellos llaman un bordo, para que el aceite, la gasolina, combustible, no se siga esparciendo ahí en Balandra, ya nos dañó algunas piedras", dijo en declaraciones que recogió BCS Noticias.

Los daños ecológicos son inconmensurables.

No es la primera vez que las playas de Baja California Sur se ven comprometidas por embarcaciones nacionales y extranjeras. Hace sólo unos años se gestó una gran controversia porque el gobierno local permitió a cruceros estacionarse frente a las costas, santuarios de especies como la ballena gris y el tiburón ballena.

Académicos y turistas han manifestado su preocupación por los daños causados al medio ambiente y cuestionaron la efectividad de la vigilancia que realizan la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Para algunos hay falta de personal y recursos para evitar que embarcaciones como el FORTIUS invadan zonas de riesgo.

EL ANTES Y DESPUÉS DEL ECOCIDIO EN PLAYA BALANDRA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Fotos: Protección Civil Baja California Sur

