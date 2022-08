AMLO critica que casos como el de Rosario Robles sigan sin sentencia

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la liberación de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu e implicada en el desvío millonario conocido como “La estafa maestra”, no significa que queda en libertad ya que continúa su proceso en su domicilio.

Criticó que ya pasaron tres años desde su detención y aún no tiene sentencia. “En el caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud, y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa.

No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia, y ya pasaron tres años, y así hay muchísimos casos”, afirmó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Añadió que está en manos de los jueces el caso de Robles, “coincido en que tardan mucho, porque no hay sentencias, deben acelerar más los procesos”.

Ante esta situación, el titular del Ejecutivo federal recordó que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, esté encargada de atender este tipo de casos que llevan años sin sentencia.

“Enfermos, ancianos, indígenas, que no hay tenido abogados que los defienda, y ya emití un decreto de amnistía, pero no avanza porque también parece como si estuviésemos en la época colonial, que se decía se acata, pero no se cumple, como yo soy perseverante se deba acatar y cumplir”, agregó AMLO.