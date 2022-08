Diputado Shamir Fernández renuncia al PRI; no busca candidatura

Shamir Fernández Hernández, diputado de mayoría relativa del distrito número 6 del estado de Coahuila, anunció a través de una conferencia de prensa, su decisión de renunciar al Partido Revolucionario Institucional, colores que defendía desde hace 25 años.

"Estoy plenamente convencido que la política es un instrumento para servir y por ello tomé la decisión de dedicar mi vida a esto. Durante más de 25 años construí mi historia con el PRI siendo un militante aguerrido, comprometido y muy institucional, siempre defendiendo en todo momento las nobles causas, los principios y los valores que inspiraron la creación del partido", dijo a los presentes.

El legislador acusó que el PRI "ha desviado sus ideales, principios y valores con los cuales yo me identifiqué y a los que dediqué con pasión mi vida".

Explicó que no comparte las ideas de la dirigencia nacional y que por eso tomaría un nuevo rumbo en su carrera. "Cometiendo el gran error de dejar de escuchar a las voces reales de los liderazgos quienes exigen un verdadero cambio para dirigir con humildad los esfuerzos de regresar a las bases, ser autocríticos y dejar a un lado las imposiciones y simulaciones que han provocado el divisionismo interno y sobre todo la pérdida de la confianza de los ciudadanos", abundó.

Así, presentó su renuncia "de manera irrevocable como militante del Partido Revolucionario Institucional y por ende del Grupo Parlamentario al que pertenezco en la Cámara de Diputados". Consideró que en la actual dirigencia nacional se ha perdido la oportunidad de reinventarse como un instituto político en un momento de transformaciones sociales que requiere el país.

Shamir Fernández renunció al PRI

FOTO: Shamir Fernández

Acusó que el partido está respondiendo más a escándalos personales que buscando la construcción de un nuevo proyecto social que atienda las necesidades de hoy en nuestro país.

"Quiero comentar que durante mi desarrollo en mi trayectoria política, he basado mi desempeño en la firme defensa de la democracia y el respeto estricto a la voluntad popular. He sido leal a mis convicciones y por ello, esta decisión que asumo con toda la responsabilidad que implica, no omito mencionar que la presente renuncia la realizo con la tranquilidad y la satisfacción de haber realizado una labor honesta, en donde entregué mi mayores y mejores esfuerzos, en todas y cada una de las tareas partidarias que me fueron asignadas"

También se dirigió a los ciudadanos y a la militancia real del partido, "con quienes he desarrollado una relación fraternal, a esas mujeres y hombres valientes, responsables y comprometidos con su familia, le reitero mi sincera amistad y mi disposición y compromiso".

Sobre su futuro político, dijo que por ahora no se ha definido nada. "Ahorita yo no tengo ninguna propuesta. Yo te diría que ahorita estoy en un tema digamos independiente, ya esperaré cuáles sean las mejores propuestas y la verdad yo te digo, yo creo que tenemos que seguir trabajando por un México y eso es lo que voy a hacer", explicó.

¿Busca una candidatura?

En lo que se refiere a una posible candidatura que busque para las siguientes elecciones, dijo que no hay ninguna intención. "Que aquí quede muy claro. No tengo ninguna intención de buscar ninguna candidatura y en el próximo, bueno la reelección yo creo que será en su momento (...) A mí no me están ofreciendo nada, absolutamente nada", dijo.

