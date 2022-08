Viruela del mono: Coepris aplica cerco sanitario por probable caso en Tamaulipas

El Comisionado Estatal de Coepris, Óscar Luis Teran Lara, confirmó que aplicaron un cerco sanitario en un hotel de la playa Miramar por un paciente sospechoso de la viruela del mono que estuvo de vacaciones en el balneario natural y en Tampico.

El funcionario estatal aseguró que están a la espera de que las autoridades de Nuevo León confirmen si el paciente es portador de dicha enfermedad, la cual puede ser altamente contagiosa.

"Tuvimos una notificación, pero no ha sido oficial, el Gobierno de Nuevo León sobre un probable caso de viruela y la persona es de Nuevo León pero estuvo en Tampico del 17 al 19 (de Julio). Adelantándonos a la notificación oficial hicimos una visita en conjunto Coepris y Epidemiologia, preventivo".

TE PUEDE INTERESAR: Viruela del mono: Estables y aislados, los dos primeros contagiados en Yucatán

Problables casos de viruela del mono en Tamaulipas. Foto: Especial.

Explicó que se trata de un turista que estuvo varios días vacacionando en Playa Miramar, justamente en un hotel que se ubica sobre el Boulevard Costero.

"Estamos dando seguimiento de los casos, pero no nos han dicho ni el nombre de la persona, haz de cuenta que andamos previniendo con un cerco sanitario. No es un hotel, eso ayudó, no hay restaurante, ni áreas comunes, solo tienen habitaciones".

"Nosotros estamos pidiendo que nos avisen con la brevedad, ya fuimos y tomamos medidas preventivas", informó el funcionario de la Coepris en Tamaulipas.