“No le hacían daño a nadie”: el desgarrador testimonio de la madre de una niña de 5 años que fue asesinada con su padre en Zacatecas

El pasado lunes, una niña de cinco años y su padre fueron asesinados a balazos en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Al respecto, la madre de la menor pidió que los responsables "paguen" por el homicidio de sus familiares.

Según primeros reportes, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Huertas de Abajo de la calle Guadalupe Victoria. Aparentemente una niña de 5 años y su papá viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados por un grupo de personas armadas, quienes dispararon contra el hombre y la menor.

Por la agresión el hombre falleció en el lugar de los hechos, mientras que la menor llegó al hospital y recibió atención médica; sin embargo, minutos después fue declarada muerta.

La esposa de la víctima, y madre de la menor asesinada, aseguró que su esposo "era bueno y toda la gente lo conocía", agregó que el hombre era músico y "no le hacía daño a nadie".

Entre lagrimas, la mujer resaltó que su hija tan solo tenía 5 años de edad y se encontraba grave en el hospital. Añadió que ella "no se metía" con nadie y que no era "mala" persona. Igualmente, destacó que su esposo no era "malo" y que las personas que lo asesinaron "hicieron las cosas mal".

Finalmente, entre sollozos, la mujer pidió a las autoridades justicia por los hechos violentos que enfrentó su familia. Resaltó que espera que los culpables "paguen" por la muerte de su esposo e hija.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas aseveró que ya inició con las investigaciones correspondientes, así como las diligencias periciales para integrar una carpeta de investigación.

De igual manera, la Vocería de la Mesa Estatal condenó el doble homicidio y exigió mantener acciones operativas y de inteligencia con el fin de localizar a los responsables por la agresión.

