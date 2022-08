Iniciará reparación en el dique del Camalote con inversión de Tamaulipas y Conagua

Con una inversión bipartita de 26 millones de pesos, inició la reparación de cuatro fugas de agua dulce del dique del Camalote en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas, informó el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales (CIEST), Iñigo Fernández Barcena.

Explicó que desde hace unas semanas ya se había dado la asignación a una constructora local para que haga la obra de reparación de cinco escotaduras, que actualmente están con costaleras y se fuga el agua dulce de la región sur de la entidad y norte de Veracruz.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio arrasa con 5 hectáreas en el río San Marcos

Dique del Camalote en Tamaulipas. Foto: Archivo /

TW @erasmoglz

Firman contrato

Expuso que la semana pasada se firmó el contrato y los trabajos deben comenzar a partir de este día 2 de agosto y se van a aplicar 26 millones de pesos a través del Gobierno de Tamaulipas y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El empresario aseguró que se estima que en un lapso no mayor a 150 días, los trabajos van a estar concluidos y de esa manera se habrán de tapar todas las fugas del Camalote "lo que es importante es que el año pasado hubo una inversión donde se repararon cuatro escotaduras de las nueve, y eso ayudó a pesar de que no ha llovido tanto a no tener el problema del agua salada".

Fernández Barcena, añadió que las costaleras fueron de gran ayuda para evitar la fuga de agua dulce; sin embargo, llegan a tener desgaste y comienza a filtrarse el agua, pero que al menos no se prevé que vuelva a darse una crisis de agua salada en el sistema lagunario.

SIGUE LEYENDO

Kilo de tortilla llegó a los 30 pesos y seguirá subiendo, asegura CNT

En Nicolás Romero amplían hasta diciembre campaña de descuentos en agua potable

DRV