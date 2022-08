Delfina Gómez asegura que no usó a la SEP como “trampolín” político

Que no ha utilizado ni utilizará a la SEP como un trampolín político, aseguró la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, quien realizó una gira de trabajo por Sinaloa a unos días de abandonar el cargo que ostentó desde febrero de 2021.

Acompañada por Leticia Ramírez, quien la relevará en el cargo, aseguró que no utilizó la dependencia federal para perseguir aspiraciones personales.

Previo a reunirse con padres de familia en el Centro de Atención Múltiple 10 en Aguaruto, Culiacán, reconoció su interés por contender para un cargo de elección popular, pero negó las expresiones de la asociación civil Mexicanos Primero, en relación a que la educación tiene sin cuidado al Gobierno Federal.

“Respeto las opiniones, pero no es cierto, no, no se me hace correcto. Prueba de ello es que a donde voy los maestros siempre mandan saludar al presidente con mucho cariño. Esto es percepción, a lo mejor el hecho de que se fuera a las escuelas donde nunca se les había visto y platicar con los maestros, eso ha sido muy interesante”, comentó.