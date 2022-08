Red de montadeudas en CDMX tenía influencia hasta China

La red de montadeudas, que fue desarticulada ayer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia locales, tenía impacto a nivel internacional.

De acuerdo con las indagatorias, tenían influencia en China, Colombia y España. Incluso, a nivel nacional, operaba en Jalisco, Baja California, Nuevo León particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro.

El esquema de montadeudas se ejecutaba a través de aplicaciones de préstamos, donde se extorsionaba para cumplir con el pago de deudas con intereses estratosféricos.

Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como un acierto el darle facultades a la SSC para investigar y dar resultados como este desmantelamiento.

"Esto es uno de los aciertos de que la Policía de la Ciudad de México tenga la atribución de investigar", aseguró.

La mandataria capitalina hizo un llamado a la población a no hacer uso de este tipo de aplicaciones.

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, reconoció que era una red internacional.

"Podríamos calificarlos (como red internacional), porque también operaban en Colombia, iban a iniciar operaciones en España, tenían relación con China", aseguró.

El Jefe de la Policía local señaló que el 70 por ciento de las víctimas eran mujeres.

Informó los resultados de los operativos: se realizaron cateos en 12 domicilios relacionados con delitos de fraude y extorsión cometidos en agravio de ciudadanos que descargaron aplicaciones financieras, conocidas comúnmente como “Montadeudas”.

Inicialmente se llevó a cabo de manera simultánea el cateo de cuatro inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez y después se realizaron en otros ocho domicilios, en Benito Juárez y Coyoacán e Iztapalapa.

Tras dichas acciones operativas, fueron detenidas 24 personas, entre ellas cinco de origen chino. Además se encontraron a más de mil personas laborando en los Call Centers.

Se logró la desactivación de más de 90 aplicaciones de este tipo y el aseguramiento de más de 700 equipos telefónicos, más de 15 mil chips de diversas telefonías, mismos que eran usados para extorsión; más de 400 equipos de cómputo, ocho juegos de placas con engomado aparentemente apócrifo, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera; así como una cantidad importante de diversa documentación, entre ella, sobres con leyendas de instituciones bancarias, credenciales y un libro de registro, mismo que está ya integrado en la carpeta de investigación.

Se tiene conocimiento que las apps relacionadas son Flamingo Cash, Águila Desierto México, OKrédito, Kampala, José Cash y Listo Buy.

La Policía Cibernética de la Ciudad de México ha atendido aproximadamente 15 mil reportes por el uso de este tipo de aplicaciones, brindando asesoría y acompañamiento a los ciudadanos afectados para realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

El Jefe de la Policía capitalina detalló el modus operandi de los montadeudas.

En las empresas se emplea a personas para efectuar llamadas telefónicas y mensajes de cobranza, quienes para solicitar el pago a los supuestos deudores, recurren a métodos de intimidación, agresión psicológica y amenazas, que van desde las llamadas y mensajes constantes, hasta la difamación en redes sociales.

"Es decir, no sólo amedrentaban a la víctima, sino también a los contactos de la víctima que bajaba la aplicación y permitía compartir su información telefónica", explicó García Harfuch

Derivado de las funciones de monitoreo y también patrullaje virtual de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, desde 2021 se detectaron a diversas empresas que, por medio de plataformas, ofertan créditos en línea a través de aplicaciones para móviles, para teléfonos móviles; los datos personales de los solicitantes se revisan con rapidez para ofrecer una respuesta inmediata.

Los préstamos no tienen garantía alguna y las empresas cambian de nombre e identidad gráfica en forma constante, debido a que no están legalmente constituidas, generando con ello confusión en los usuarios, porque después de un tiempo, no es posible localizar la misma aplicación que utilizaron.

A través de este tipo de aplicaciones que se descargan en teléfonos celulares, los préstamos o créditos se ofertan prácticamente sin requisitos y carecen de registro o control alguno, lo que resulta muy atractivo en el primer momento para solicitar el préstamo, pero después, pues pasan las consecuencias que leímos previamente.

Al tener acceso a esta aplicación, la persona que pide el préstamo ya tiene y comparte el acceso a su agenda de contactos, contraseñas, ubicación, contenidos y sobre todo galerías de imágenes, lo que después son usadas para extorsionarlos.

Los presuntos delincuentes se apoderan de estos datos sensibles, y a partir de ahí, se dedican a extorsionar tanto a las víctimas como a sus contactos, exigiéndoles pagos por los supuestos préstamos proporcionados, y los intereses se van incrementando sin previo aviso, hasta volverse impagables.

Los defraudadores o extorsionadores realizan amenazas vía telefónica, mediante mensajes de WhatsApp o en algunos casos, difundiendo fotografías de las víctimas en redes sociales, acompañadas de agresiones y señalamientos de delitos como si los hubieran cometido las víctimas, difamándolos entre sus contactos.

En otros casos, también se detectó que las víctimas sólo descargaron la aplicación, pero nunca solicitaron el préstamo o nunca recibieron la transferencia de dinero, sin embargo, otorgaron permisos para acceder a su información personal.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, calificó de inédito e histórico el operativo.

"Tiene que ver comparativamente a nivel internacional en América Latina y con países de oriente, como en una práctica colaborativa que está involucrando tres virtudes básicas: confianza para denunciar, el acto de denunciar y el acto de investigar. Nosotros creemos que en ese triángulo virtuoso está la posibilidad de entregar resultados, de entregar operación", dijo.

Al día de hoy 311, comentó Chiprés, de 679 aplicaciones o plataformas relacionadas con esta actividad ilícita, 311 están activas; 359 ya no son encontradas; y cuatro se dieron de baja.

A la fecha no se ha detectado alguna agresión física o privación ilegal de la libertad por los montadeudas y se descartó relación con un grupo delictivo del país.

Orgullosa de la mejor policía del país: Sheinbaum

En la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó a esta corporación como la mejor del país.

En un evento realizado en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria capitalina reconoció la labor tanto de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia.

“Hoy me siento contenta y además sumamente orgullosa de todas y todos ustedes, realizan todos los días la labor más extraordinaria que se puede realizar, que es proteger la vida de los demás, por ello un aplauso y nuestro mayor reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, la mejor policía del país”, sostuvo la titular del Ejecutivo local.

La jefa de Gobierno reconoció la labor de Serafín M, elemento que falleció en días pasados al ser arrollado por un sujeto en estado de ebriedad.

El Jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que 70 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, quienes en los últimos meses realizaron actos extraordinarios durante su servicio, fueron reconocidos.

“En muchos casos pusieron en riesgo sus vidas para ayudar a otras personas por el compromiso que han hecho con nuestra Institución y con la gente a la que servimos.

“Hoy reconocemos a compañeros que participaron en importantes aseguramientos, en la detención de personas que cometían extorsiones o que formaban parte de organizaciones delictivas”, afirmó.

Los policías frustraron asaltos o persiguieron a delincuentes, incluso obtuvieron los mejores promedios durante sus capacitaciones.

También hubo uniformados que detuvieron a objetivos prioritarios, que eran generadores de violencia de alta peligrosidad y operaban bandas delictivas, cometiendo crímenes verdaderamente lamentables.

Entre los elementos reconocidos se encuentra el Subsecretario de Operación Policial, Israel Benítez López, quien posee el indicativo de Máximo.

“Debo decir que la entrega de reconocimientos que hacemos de manera continua por actos sobresalientes en el servicio, es una de las acciones que mes con mes hace la doctora Claudia Sheinbaum como parte de nuestro modelo de seguridad que busca tener más y mejores policías.

“El reconocimiento a la labor se da también con mejores condiciones salariales, con más y mejor capacitación al personal, además de fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia para reducir la incidencia delictiva”, sostuvo.

El Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, destacó la labor que desempeña la Policía de Investigación.



