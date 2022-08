Lorenzo Córdova advierte que violencia en el país podría descarrilar el sistema democrático

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la violencia en el país podría descarrilar el sistema democrático, pero aclaró que se puede evitar si continúa un trabajo coordinado con las instancias de seguridad.

En entrevista posterior a su participación en el Foro de Parlamento Abierto alterno de la reforma electoral organizada por la coalición “Va por México”, a pregunta directa sobre la situación de violencia en el país y sus repercusiones para la democracia, Córdova señaló que mientras continúe el trabajo coordinado.

El consejero presidente insistió en la necesidad del trabajo coordinado entre todos los órganos del Estado (Foto: Gerardo García)

¿Teme la intervención del narco que pudiera pegarle al proceso democrático, al proceso electoral?

- “Yo diría que el problema que está ahí es un problema grave, pero es un problema que tendría o que pudiera descarrilar el sistema democrático, pero la condición está puesta: mucho trabajo por parte de las autoridades del Estado porque el problema de seguridad es un problema que el Estado no ha logrado resolver y como Estado no hablo de gobiernos, que quede claro luego hay quien se pone el saco, no, el Estado también es el INE y creo es un trabajo colectivo”, señaló el consejero presidente.

En este sentido y en medio del proceso electoral del próximo año en Coahuila y el Estado de México en donde se renovarán gubernaturas y la posibilidad que estos comicios se vean afectados por la ola de violencia en el país, el consejero presidente insistió en la necesidad del trabajo coordinado entre todos los órganos del Estado.

¿Las elecciones de Coahuila el próximo año podrían convertirse en foco rojo?

- “Si sigue habiendo un trabajo coordinado con las instancias de seguridad como lo habido hasta ahora, yo diría que no, pero evidentemente el problema de la violencia es un problema que debemos resolver como sociedad porque afecta a todos los ámbitos de la vida social, incluyendo el ámbito electoral”, subrayó Lorenzo Córdova.

