Ken Salazar: "La inseguridad enfría la inversión"

Luego de dos semanas de hechos violentos en diversos estados, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que con la inseguridad se enfría la inversión que debería haber en México.

“El impacto en la inversión es muy real, con la inseguridad enfría la inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México. Es lo contrario de lo que debía de pasar bajo el sueño del T-MEC, debería haber más inversión pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios”

Tras un desayunó con empresarios mexicanos en la residencia de la embajada, dijo que este sector ha expresado su preocupación en el tema. “La inseguridad enfría la inversión que se debería hacer aquí en México”, aseveró.

En conferencia de prensa, indicó que se requieren resultados en materia de seguridad y puso a disposición (con respeto a la soberanía) del gobierno de México y de los estados, recursos para para fortalecer capacidades.

“Pero sí tenemos nosotros interés y recursos que los podemos apoyar a lo que hacen los gobiernos a nivel de los estados y nivel de la República”, dijo.

“En esto de la seguridad es más fundamental que los otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el T-MEC y la consulta, porque esas cosas se pueden resolver y se van a resolver, pero si no obtenemos resultados en la seguridad todo sigue temblando”

Ken Salazar desayunó con empresarios mexicanos

FOTO: Archivo

Rechazó que deban catalogarse como “actos de terrorismo” las acciones de los grupos crimínales. “Terrorismo no, inseguridad real sí con consecuencias gravísimas para el pueblo que se afecta”, afirmó.

“Lo qué pasó este fin de semana no debería de pasar. No es que se va a resolver la violencia ahora seis meses, dos años, seis años, pero como lo he dicho anteriormente los pueblos tienen el derecho de vivir sin miedo”, sentenció.

Dijo que el “sector privado a veces no puede levantar la voz porque sí levantan la voz vienen las amenazas y eso no debería pasar”.

Luego de que en la actualización anual de la Alerta de Viajes 2022 de Estados Unidos se recomienda a sus ciudadanos no viajar a seis estados, el diplomático dijo que se debe trabajar para que todo el país esté en color verde. Recordó que ha visitado 28 estados.

Mostró un mapa de México en donde se observa de color verde a los estados del sureste y a la capital “segura”. “Pero cuando se ven los estado en rojo y naranja hay problemas, hay seis de estados en donde nosotros como Estados Unidos les decimos a nuestros ciudadanos que no deberían viajar ahí (…) queremos un México en que todo este verde”, dijo.

El embajador dijo que se mantiene la cooperación en el marco del Entendimiento Bicentenario y que se se requiere el esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno y de todos los sectores de la sociedad, incluyendo al empresarial y a las diversas iglesias.

Por último, expresó su preocupación por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

La mitad de las entidades en México tienen "Alerta de viaje"

FOTO: Noemí Gutiérrez

Expresa CCE preocupación por violencia

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinación Empresarial (CCE), afirmó que debería tratarse como terrorismo las acciones violentas que realizaron grupos criminales en las últimas semanas.

“Fue tal eso de matar niños y civiles eso ya rebasó todo tipo”, aseguró.

En entrevista tras un desayuno que encabezó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con un grupo de empresarios mexicanos, Cervantes respaldó que el gobierno federal envíe más militares a los estados que enfrentan retos en materia de seguridad.

“Es muy importante, que el ejército entre con toda la fuerza, voy a buscar al secretario (de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval) para platicar de eso, yo creo que el ejército tiene que entrar).

Dijo que a los tres niveles de gobierno se les pide cooperación para enfrentar la inseguridad y establecer protocolos.

El presidente del CCE señaló que no hay riesgo de que México abandone el T-MEC por las consultas que solicita Estados Unidos y Canadá en materia energética

Refirió que periódicamente el embajador Salazar invita a un grupo de empresarios para conocer un poco de vista.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: