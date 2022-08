Corremos el riesgo de que actos violentos se vuelvan a repetir, asegura especialista

Luego de los ataques ocurridos el viernes pasado en diferentes estados de la República, Alberto Capella, exjefe de la Policía de Quintana Roo, aseguró que la estrategia de seguridad que se ha seguido a nivel federal, no ha sido la mejor.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el especialista en temas de seguridad explicó que los ataques que se presentaron muestran la fuerza que ha tomado el crimen organizado en las administraciones recientes. "Han ganado espacios poblacionales, territoriales y hasta en el aspecto político", dijo.

Además habló sobre las modas que se han dado entre los grupos delincuenciales, por ejemplo las corbatas criminales, los decapitados, las personas colgadas en puentes. "Ahora se dan los bloqueos e incendio de autos, pero simultáneos, como sucedió el viernes pasado", abundó.

Alberto Capella dijo que hay una premisa en el Derecho, que dice "Delito que no se castiga, se repite" y, por eso, aseguró que se corre el riesgo de que actos así se vuelvan a presentar.

"Quiero subrayar que soy de los mexicanos que quieren que al presidente le vaya bien. Pero no podemos compartir este planteamiento (abrazos, no balazos) que no tiene lógica ni tiene futuro"