AMLO: Venta de Banamex sigue “su curso normal” pese a amparo

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proceso de venta de Banamex “sigue su curso normal” pese a un amparo en su contra y, además, reveló que el grupo estadounidense Citigroup -dueño del banco- aceptó dar preferencia para vender a inversionistas mexicanos.

Las declaraciones del mandatario se dieron en la Mañanera de este miércoles, al ser cuestionado sobre la resolución del juez en materia civil de la Ciudad de México, Felipe Guerrero Pérez, que dejó firme las medidas cautelares solicitadas por la empresa Oceanografía que suspende la venta de Banamex hasta que se resuelva un juicio de demanda entre ambas empresas.

“Yo tengo información que sí existe este amparo, pero todos los, ahora sí, especialistas en derecho, sostienen lo mismo que estás planteando, que no hay fundamento y que no va a poder el Poder Judicial detener el proceso de compra venta de Banamex, eso continúa -tengo información- su curso normal, se está avanzando”, contestó el mandatario.

Destacó que la venta de Banamex “es muy buena para el país” porque Citigroup ya aceptó la “sugerencia” que le hizo el gobierno federal sobre que tengan preferencia en la venta los inversionistas mexicanos.

Las sugerencias del gobierno para la venta del banco

“Que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos, Banamex, por su historia y porque con el periodo neoliberal prácticamente desapareció la banca en México y predominan los bancos extranjeros. Entonces, planteamos eso no como una obligación sino como una recomendación atenta, incluso no lo mandé a decir, lo expuse en la convención Nacional Bancaria, con toda claridad”, dijo.

Que Banamex quede en capital manos de mexicanos, explicó López Obrador, es una de “las cuatro recomendaciones respetuosas” que le hizo a Citigroup.

La segunda sugerencia fue que los compradores tengan la suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes; la tercera, que el vendedor y compradores paguen impuestos por la transacción; y “la cuarta condición es que el patrimonio cultural de Banamex quede en México”.

“Ahora que hablé con la presidenta del consejo de Citigroup también le sugerí que en la venta se garantizara el no despido de trabajadores, pero eso como una cuestión adicional, y están en un buen plan, la señora presidenta del Consejo de Citi en el mundo es una mujer inteligente, que tiene mucho respeto por México y nosotros vamos a facilitar el que se lleve a cabo esta operación porque consideramos que ayuda al país.

Para empezar nada más tengamos en cuenta que si se trata de bancos privados, extranjeros, las utilidades no se quedan en México, no se reinvierten en el país, eso es el colmo porque no sólo son altos cobros de intermediación de comisiones sino que las utilidades no se reinvierten en México, por eso queremos que el banco se quede en nuestro país”, dijo el presidente.

