Mario Delgado rechaza que AMLO busque militarizar el país

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busque militarizar el país y tras condenar los hechos de violencia en entidades del norte país y del Bajío, recalcó que la Guardia Nacional requiere fortalecerse con su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Pero sí es un paso muy importante porque que no se nos olvide que tuvimos un secretario de Seguridad Pública… primero un presidente que le declara la guerra al narco y resulta que se la declaró a una parte de la delincuencia organizada porque a la otra parte ellos la protegían y eso detonó la hola de violencia que vivimos en el país durante 12 años”, señaló Delgado en conferencia de prensa.

El dirigente rechazó los señalamientos de las fuerzas políticas de oposición que acusan al gobierno federal de provocar los hechos violentos en diversas entidades del país entre ellas Chihuahua, Guanajuato y Guanajuato.

“No podemos perder tiempo, y que se eche a perder esta institución simplemente porque la derecha plantea la militarización del país. Eso es absolutamente falso lo que están planteando, como si no tuviéramos un Ejército que tuviera un gran reconocimiento de la población. Es de las instituciones que más reconocimiento tiene de la población, porque es un ejército que viene del pueblo, y que ahora nos ha demostrado que puede hacer otras tareas con una gran eficacia”, recalcó Delgado.

Califica de “ridículo” que cascos azules de la ONU colaboren. Foto: Especial

El dirigente morenista fue cuestionado sobre las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Baja California, emanada de Morena, Montserrat Caballero quien llamó a los grupos delincuenciales a cobrarle el derecho de piso o las “facturas” a quienes no les pagaron y no las familias de la entidad.

“Me parecen muy desafortunadas sus declaraciones, pues la delincuencia tienen actividades delictivas, entonces no es e cóbrales a los que te deben. Me parecen desafortunadas sus declaraciones, pero lo más importante es qué hay labor de coordinación en el municipio que ella encabeza con el gobierno del estado y con el gobierno federal para que no vuelva a ocurrir estos hechos de violencia”, señaló el dirigente.