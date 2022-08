Tragedia en Ciudad Juárez: Así se vivieron las horas de violencia que dejaron 11 muertos

Este viernes el Gobierno de México elevó a 11 la cifra de muertos y a diez la de detenidos tras la jornada de violencia que se vivió este jueves en Ciudad Juárez, donde un grupo criminal provocó un motín en una cárcel y después asesinó a ciudadanos, incluyendo un periodista de radio local.

El el presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó esta mañana los ataques cometidos contra la población civil: "Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil e inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente", declaró el mandatario durante su conferencia mañanera.

Fue alrededor de las 13:00 horas cuando registró un motín en el Centro de Reinserción Social Estatal N° 3, ubicado en avenida Barranco Azul, en Ciudad Juárez, que dejó como saldo tres personas muertas y al menos 20 heridos. Ante esto, autoridades de los tres niveles, coordinados por un helicóptero, cerraron vialidades y sitiaron el penal como parte de un operativo de seguridad. Horas después al menos cuatro personas fueron ejecutadas en el exterior del un establecimiento "Little Caesars", ubicado en la avenida Ejército Nacional.

