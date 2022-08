Crisis del Agua: Así afecta la producción de cerveza la ecología en México

México ha padecido durante este 2022 una crisis del agua. FOTO: El Heraldo de México

El pasado lunes 8 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un contundente mensaje a las empresas cerveceras instaladas en el país; el mandatario aseguró que ya no se permitirá producir cerveza en el norte de México y les propuso mudarse al sur-sureste, esto debido a la sequía que ha afectado a varios estados de la República Mexicana y que se agudizó en Monterrey y su zona metropolitana.

“No es decir, ya no vamos a producir cerveza. Es, ¡ya no se va a producir cerveza en el norte!", expresó López Obrador durante su conferencia mañanera, en la cual hizo énfasis en sugerir a los empresarios cerveceros que pueden mudarse al sureste de México para continuar con la producción de este producto.

“¿Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan”, declaró López Obrador en referencia a los ríos más importantes ubicados de esta zona geográfica de México.

El presidente destacó que la veda en la producción de la cerveza no es exclusiva, ya que la medida aplica a otros productos. "Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso donde no hay agua, o en donde están abatidos por completo los mantos freáticos", destacó el presidente.

Emergencia por la sequía en el país

Diversos estados del norte del país se han visto afectados por la sequía. FOTO: Cuartoscuro

El mensaje del presidente López Orador se dio un día después que el mundo celebrara el Día Internacional de la Cerveza (se conmemora desde el 2008 cada primer viernes de agosto), una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el planeta pero también una de las industrias para la cual se destina mayores cantidades de agua para su funcionamiento. Solo como referencia, en nuestro país se utilizan en promedio 2.6 litros de agua para producir un litro de esta bebida.

Además, cabe destacar que una gran parte de la producción de cerveza en México se centra en los puntos en donde la sequía ha sido más crítica en el presente año, según datos del Monitor de Sequía México (al 15 de julio de 2022), y que incluye los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California.

Mientras que las entidades con mayor producción de cerveza son Zacatecas con el 24.1 %, Coahuila (11.5 %), Nuevo León (11 %), Sonora (9.6 %) y Veracruz con el 8.3 % de la producción nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La industria cervecera en México

Zacatecas, Coahuila y Nuevo León lideran la producción de cerveza en México. FOTO: Cuartoscuro

Luego que en el año 2020 la industria cervecera en México viviera un año particularmente complicado debido a la pandemia de Covid-19, periodo en el que su producción alcanzó 118.7 millones de hectolitros, según la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta, durante el 2021 quedó que la cerveza mexicana sigue siendo uno de los motores que impulsa la industria nacional-

Como referencia de lo anterior, la Cámara informó que durante el 2021 la cerveza se consolidó como el principal producto agroindustrial de exportación en el país con 5 mil 618 millones de dólares; cifra que representó el 23 % de las exportaciones agroindustriales de México. En este mismo periodo Estados Unidos se colocó como el principal destino de estas exportaciones, con el 81 %, seguido de Guatemala y Chile (con 2% cada uno), Australia (1.3%) y Reino Unido (1.0%).

México exporta cerveza a más de 180 países alrededor del mundo. FOTO: Cuartoscuro

De esta manera México se ubicó como una potencia cervecera mundial al ser el cuarto país productor (solo por detrás de China, Estados Unidos y Brasil) y el primer exportador de de este producto en el mundo, sitios en los que lleva destacando desde hace varios años. Nuestro país exporta este producto a más de 180 naciones en el planeta y la cadena de valor de la agroindustria cervecera mexicana contribuye con el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Los consumidores mexicanos de cerveza

México muestra un crecimiento en el consumo de cerveza por habitante desde el año 2014, tan solo en 2019 el consumo per cápita se ubicó en 68 litros por año, lo que equivale a 1.3 litros por semana por persona, porcentaje que sitúa a México en el lugar 30 de las naciones que lideran el consumo de esta bebida en el mundo.

En 2019 el consumo per cápita de cerveza se ubicó en 68 litros por año. FOTO: Cuartoscuro

La producción de la cerveza en México es la más importante dentro del sector de bebidas alcohólicas, ya que de acuerdo con el Inegi por cada peso producido de bebidas alcohólicas 65 centavos corresponden a la cerveza.

Según la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta, en 2021 la producción de la bebida fue de 134.7 millones de hectolitros, 16 millones más (13.5 %) que en el año que le precedió, generando una cadena de valor al interior de la agroindustria cervecera que abarca 700 mil empleos directos e indirectos (desde agricultores, malteros, maestros cerveceros, embotelladores, meseros, chefs y vendedores).

La crisis del agua en México

Hasta el pasado 30 de julio no había ninguna entidad que no tuviera afectaciones por la sequía. FOTO: Cuartoscuro

La carencia del agua en las presas de México, debido a la escaséz de lluvias en el año 2022, ha llevado a miles de hogares a reportar fallas en el suministro del líquido. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), hasta finales de 2021 se detectó que cinco millones 906 mil hogares en el país han experimentado falta de agua.

Aunque esta cifra representa el 16.3 % de los domicilios en México, el indicador se elevó en 10.7 puntos porcentuales respecto a lo que se detectó en 2015, año en el que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó una cobertura nacional de agua de 94.4 %, lo cual indica que sólo 5.6 % de los hogares mexicanos no tenían servicio de agua en su interior.

Hasta el pasado 30 de julio no había ninguna entidad del país que no tuviera afectaciones por la sequía, según el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas; organismo que informó además que de las 210 presas que maneja la Conagua, 114 se encontraban a menos de 50 % de su capacidad, es decir, el 54 % del total.

Conagua implementa medidas contra la carestía hídrica

Casi seis millones de hogares en el país han experimentado falta de agua. FOTO: Cuartoscuro

Ante este escenario, fue hace solo unos días cuando al Conagua puso en vigencia un acuerdo de declaratoria de emergencia para aplicar medidas transitorias que permitan garantizar el abasto de agua en diferentes regiones del país, esto a partir de los datos que de manera periódica arroja el Monitor de Sequía.

Ya que lo que ha quedado claro es que los problemas del suministro de agua no son exclusivos de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, ya que son muchas las ciudades, mayoritariamente ubicadas en los estados del norte, que se encuentran padeciendo este problema, algunas de ellas ubicadas en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Incluso el Valle de México, que ha registrado lluvias desde hace al menos dos meses, no queda exento de una posible crisis del agua: ya que de acuerdo con el reporte del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Conagua, de continuar las bajas lluvias en la actual temporada, así como las extracciones de agua para el Estado de México y Ciudad de México, en 15 días, el Sistema Cutzamala registraría su nivel histórico más bajo.

La sequía ha dejado afectaciones en los cultivos. FOTO: Cuartoscuro

Este nivel de almacenamiento del líquido alcanzaría un porcentaje muy por debajo que el del año pasado, el cual había sido el más crítico. El Monitor de Sequía da cuenta que el Cutzamala presenta una ligera recuperación durante la segunda quincena de julio y solo el 23.1 por ciento del área está sin afectación, el 64.3 por ciento es anormalmente seco y el 12.6 por ciento de sequía moderada.

