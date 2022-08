Coparmex asegura que incremento de inseguridad detiene inversiones en el país

Tras expresar su confianza en que los cuatro puntos que pesan sobre México en la Solicitud de Consulta de Estados Unidos y Canadá se diriman en el Panel de Controversias del T-MEC y no lleguemos a un escenario catastrófico de imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, el presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza reveló que la creciente inseguridad en el país impedido la llegada de nuevas inversiones.

“Tenemos información de empresas que quieren invertir en nuestro país y al ver la realidad de la creciente inseguridad deciden no invertir, particularmente empresas en Texas ya con financiamientos para poder invertir, son tres variables que influyen para decidir no invertir, pero la más importante es la creciente inseguridad, aunque también influye la incertidumbre política y la incertidumbre económica para detener estas inversiones”, expresó en conferencia de prensa en la capital de San Luis Potosí donde acudió a la Toma de Compromiso del Consejo Directivo del organismo empresarial encabezado por Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

Medina Mora Icaza dijo que la inseguridad es un reclamo ciudadano hacia las autoridades que recoge en todo el país y dio a conocer que en la reciente encuesta que aplicaron a sus afiliados arroja que la mitad de las empresas han sido víctimas de algún delito en el último año, principalmente robo de mercancía, seguido del robo de vehículos y la extorsión que incluye el cobro de piso “y San Luis Potosí no es la excepción, hay una creciente inseguridad también en San Luis Potosí y por eso la preocupación de señalar la importancia que tiene el atender el tema de la seguridad para lograr ese México seguro que todos queremos”, indicó.

Sin embargo, destacó el gran dinamismo de la capital potosina y el estado en general con inversiones que le han permitido ser uno de los estados que ya recuperó la pérdida de empleos por la Covid-19, “quiere decir que hay las condiciones para recibir esta inversión con todo y que podría llegar mucha más inversión si como país tuviéramos un mejor manejo de la seguridad, de la incertidumbre política y de la incertidumbre económica”, subrayó.

Añadió que las solicitudes ante la Comisión Reguladora de Energía que no han sido resueltas. Foto: Especial

Respecto a las controversias en el T-MEC, el presidente nacional de Coparmex dijo que las solicitudes ante la Comisión Reguladora de Energía que no han sido resueltas, el memorándum de la Secretaría de Energía que obliga a las empresas a comprar gas natural a Pemex y a la CFE y la concesión que dio la Comisión Reguladora de Energía a Pemex para que ni tuviera que cumplir la norma de azufre en el diésel y no a las demás empresas, son cuestiones operativas que pueden resolverse en la instancia de Solicitud de Consultas, pero destacó que el punto central es la prioridad de despacho que tiene la CFE en cuanto a distintas fuentes de generación de energía que, de no resolverse en la primera instancia durante los 75 días se iría a los paneles internacionales y posiblemente en mayo del 2023, de darle la razón a Estados Unidos y Canadá entraríamos a un escenario catastrófico “10 mil a 30 mil millones de dólares que si le ponen eso a los aranceles de productos mexicanos que exportamos sería un golpe a la economía porque la exportación es el motor del desarrollo del país, esperemos que con el diálogo se resuelva y que lleguemos al acuerdo”, confió.

Señaló que en el análisis de la Iniciativa Privada no se considera que México salga del T-MEC, aunque añadió que eso corresponde a la negociación entre los tres países.

José Medina Mora Icaza también se refirió a la intención presidencial de imponer un mando militar y no un mando civil a la Guardia Nacional, como lo establece el Artículo 21 de la Constitución Mexicana, pues dijo que para que eso pueda suceder primero tiene que haber una reforma constitucional en el Poder Legislativo, pero adelantó que estarán atentos del Decreto y si advierten inconstitucionalidad a través del Observatorio Ciudadano Guardianes de la Constitución, donde participan en alianza con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), harán un pronunciamiento, “es importante que se cumpla el estado de derecho, que todos respetemos las leyes, en este caso la Constitución y empezando desde el presidente hasta el último ciudadano, empezando desde la Constitución hasta la última ley”, apuntó.

