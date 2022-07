Se divide Morena en Congreso de Oaxaca

Cinco de 23 diputados y diputadas del grupo parlamentario de Morena del Congreso de Oaxaca renunciaron a la fracción para conformar una nueva denominada la Cuarta Transformación.

Por lo que, el grupo que encabeza la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Laura Estrada Mauro ya no tendría la mayoría calificada en el Poder Legislativo.

Las y los legisladores de esta nueva fracción argumentaron que Estrada Mauro ha intervenido de manera ilegal y déspota para intentar frenar la existencia de esa nueva fracción, integrada por cinco diputadas y diputados disidentes.

“Laura se convirtió en una dictadora, no acepta la pluralidad, no acepta la diferencia de opiniones, busca imponerse por la fuerza y no le interesa el diálogo”, externó el diputado Horacio Sosa Villavicencio, ahora coordinador del Grupo Parlamentario de la Cuarta Transformación, en la sesión en la que se esperaba formalizar la existencia de esa fracción.