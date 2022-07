Gertz Manero no ha cometido delitos graves y por eso no he solicitado la remoción: AMLO

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero no ha cometido ningún delito grave, por lo que no ha solicitado su remoción.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que él tiene facultades en la ley para solicitar la remoción del fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Tenemos que probar, no es denuncia por denunciar. Entonces hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro”, afirmó.