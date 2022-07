Alejandro Murat: "Yo respaldo al presidente de mi partido, ya él tendrá que dar la cara"

En entrevista con Salvador García Soto para el Heraldo Radio, Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca comentó que durante su gobierno entregó las obras que no se habían hecho en la entidad en más de 15 años, como dos autopistas, el Corredor Interoceánico, y un estado que no crecía, pero que de acuerdo con Inegi es el que más crece.

"Llevamos cinco meses de crecimiento sostenido, un estado que no reducía la pobreza, la ha reducido tres veces en tres evaluaciones, un estado donde hay gobernabilidad", expresó.

Destacó que además es que es estado seguro porque puedes caminar a cualquier hora.

"Eso es lo que a mí me tocaba, yo soy gobernador a mi toca hacer gobierno, por supuesto que soy un priista orgulloso, pero no me tocan las tareas del partido, claramente respaldo al candidato que tuvimos que era un gran candidato, habrá muchas explicaciones".