Reconocen labor del personal médico del PJF durante la pandemia 

La labor del personal del servicio médico del Poder Judicial de la Federación (PJF) y las medidas que se tomaron durante la pandemia por COVID-19 evitaron un número mayor de contagios al interior de la institución, pues el 80 por ciento de los casos fue de empleados que trabajaban en casa.

Así lo aseguró el ministro presidente Arturo Zaldívar al entregar un reconocimiento a integrantes del servicio médico del PJF por salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los usuarios al implementar protocolos de prevención y de atención a los enfermos.

“Los protocolos de prevención funcionaron adecuadamente, no tuvimos un pico de contagios y el 80 por ciento de las personas que se contagiaron fueron quienes estaban trabajando en casa, realmente los contagios en las instalaciones de la Corte y del Consejo fueron minoritarios frente a quienes se contagiaron estando en sus hogares o trabajando en casa”, destacó Zaldívar.

El ministro presidente aseguró que al interior del PJF, el número de fallecimientos fue menor que en otras instituciones.

“Para el personal médico y de enfermería, todas y todos se pusieron la camiseta, no importaba si eran vacaciones, no importaba el horario, no importaba el día, estuvieron al pie del cañón anteponiendo la salud de las personas frente a cualquier otra consideración.

“Y eso se nota y los resultados están a la vista precisamente porque no tuvimos un problema que se nos saliera de control en cuanto al número de contagios y los fallecimientos, si bien son sensibles, cualquier vida es sensible y es triste un fallecimiento, el número fue mucho menor que el que se tuvieron en otras instituciones y además lo hicimos sin cerrar la justicia y siguiendo sirviendo a la sociedad”, enfatizó.