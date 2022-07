En diciembre saldrá el primer barril de la refinería Dos Bocas, adelanta López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador refutó este martes en su Mañanera a la opinión de expertos que advierten que la nueva Refinería Olmeca Dos Bocas comenzará a producir hasta 2026, y desde Palacio Nacional adelantó que será en diciembre cuando salga el primer barril de combustible.

“¿Cuándo va a estar? Que va a producir hasta el 2026. No, no, no, hemos hecho el compromiso con Rocío. Toda planta de esta naturaleza tiene que integrarse y lleva tiempo para que empiece a producir en su totalidad.

Así fue cuando se construyó la última refinería en México, a finales de los años 80, hace más de 40 años, se inauguró la primera etapa, se iniciaron las pruebas, y empezó a operar seis meses, un año después a toda su capacidad.

“Aquí (en Dos Bocas) queremos, ya para diciembre, ¿así es o no (Rocío)?, preguntó a la secretaria de Energía.

Por instrucción del presidente, en la conferencia Rocío Nahle tomó la palabra para confirmar lo dicho por el presidente:

“Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar, tenemos mucha confianza de que todos los equipos son nuevos, son de seguridad, se hicieron con base en la ingería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas”, dijo.

Reiteró que la primera etapa constructiva que inauguraron el pasado viernes en Dos Bocas, Tabasco, contempla las 17 plantas para iniciar un periodo de prueba.

“Toda la refinería ya está comprada, ya está en sitio y lo que viene ahora es la integración. Todas las plantas en una refinería tienen muchas tuberías y se integran de una a otra”, expuso.

SIGUE LEYENDO:

EU no quiere aceptar que necesita fuerza de trabajo; contratan en la ilegalidad: López Obrador

AMLO celebra iniciativa de la Iglesia Católica para construir la paz entre todos: "No basta rezar, pero ayuda"

RMG