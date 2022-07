Becarios irregulares y empresas fantasma serían sacados de Jóvenes Construyendo el Futuro

Alexis Bautista Pérez, director de la Juventud del ayuntamiento en Juchitán, Oaxaca, dio a conocer que tras la instalación de las mesas de atención del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, fueron detectados 600 jóvenes con irregularidades y 218 empresas fantasma.

Indicó que los jóvenes y las empresas que incurrieron en las irregularidades fueron dados de baja del programa y quedan fuera de todos los programas que implementa el gobierno federal.

Entre las faltas que los funcionarios detectaron en el momento de realizar el registro en Juchitán, encontraron que los becarios no asistían a sus actividades, no conocían sus centros de trabajo, no conocían a los dueños de los negocios, desconocían sus horarios de trabajo, no contaban con contrato de trabajo y ni sabían que debían estar inscritos en el IMSS.

También se descubrió que otros propietarios de empresas, algunas inexistentes, eran quienes tenían en su poder las tarjetas bancarias donde se depositan los apoyos a los jóvenes, a quienes en muchos casos nunca notificaron que habían sido seleccionados como beneficiarios.

"Si incurren en el tema del desvió de recursos públicos, se les da de baja definitiva" Foto: Especial

“A los jóvenes que incurrieron en estas irregularidades, principalmente a la norma 17 del Contrato establecido en este programa, que indica que si incurren en el tema del desvió de recursos públicos, se les da de baja definitiva, y se les manda en un banco de inhabilitados, esto quiere decir que no van a poder acceder a otros programas sociales del gobierno federal”, señaló.

Desde el año pasado ya se había señalado estas irregularidades, por lo que la autoridad municipal había solicitado una auditoría, ya que era un secreto a voces que existían grupos políticos que rasuraban los apoyos, y se quedaban con la mayor parte de estos recursos.

Agregó que se destinaron 19 millones de pesos, que se aplicará para 300 espacios para nuevas vinculaciones; 160 empresas que cubrieron los requisitos para poder estar dentro del programa.

dhfm

