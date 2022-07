Policías municipales de Nezahualcóyotl agreden a repartidor; podrían ser sancionados 

Este domingo, cuatro policías municipales de Nezahualcóyotl participaron en la agresión a un repartidor en motocicleta de la aplicación Didi food; quién no respondió cuando le marcaron el alto, para realizar una revisión de la mercancía; pero no se trata de un caso aislado.

Durante el 2021, fueron iniciadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) mil 574 contra policías municipales en el Estado de México, de las cuales, Nezahualcóyotl encabezo la lista en el Valle de México, con 138 quejas.

Los datos de la Codhem señalan que en lo que va de este 2022, se han iniciado 57 quejas en contra de elementos de Nezahualcóyotl, con lo que está en la segunda posición. Los reclamos son por el derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública y al derecho a la protección contra toda forma de violencia, entre otros.

De acuerdo con el director de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez Rodríguez, los hechos del fin de semana ocurrieron cuando la unidad 101 recibió un reporte ciudadano, relacionado con posible mercancía ilegal; sin embargo, no se encontró nada al repartidor, ya que al parecer uno de sus compañeros huyo antes de la detención.

“Aparentemente, el repartidor estaba intercambiando algo que no es comida, los policías marcan el alto, no se detuvieron. No fue una agresión directa; posteriormente llegó el papá y llega más agresivo”.