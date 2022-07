El Tramo 6 y 7 son los que más van a destrozar la selva, advierte experto sobre Tren Maya

Tras inaugurar el pasado viernes la primera etapa de la Refinería Olmeca Dos Bocas, el titular del Ejecutivo aprovechó su visita en Tabasco para supervisar la construcción del Tren Maya.

La megaobra insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha visto envuelta en amparos, esto gracias al impacto ambiental que representa. Para dimensionar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizó de manera condicionada la manifestación en relación al Tramo 5 sur.

Anteriormente, López Obrador ha argumentado que dichos amparos en contra del Tramo 5 Cancún-Tulum se han resuelto a favor del gobierno federal "porque no tienen sustento", por lo que prevé una pronta resolución a través de los tribunales. No obstante, se aplazó la audiencia incidental del amparo 884/2022, la cual definirá si se anula la suspensión que mantiene detenida las obras de esta sección.

En entrevista con Javier Solórzano a través de la señal de Heraldo Media Group, Rodrigo Medellín, biólogo del Instituto de ecología de la UNAM, señaló que los jueces se han mantenido dentro del marco legal, por lo que han obedecido a la ley mexicana.

Te podría interesar: Refinería Olmeca debe producir a costos más bajos que los de importación o no tendrá sentido, sentencia especialista

FOTO: Especial

"Hay una terrible presión para estos jueces, y eso habla muy bien de los juzgadores de este país, recordemos que el presidente en muchas ocasiones dijo 'ya tenemos todos los permisos, no hay ningún problema con los permisos', y ahora dijo que no, que no tenían la manifestación de impacto ambiental terminada para el Tramo 5", sostuvo.

A su vez, mencionó que "obviamente no hay tramo 6 y 7, entonces mañana yo espero que los jueces se den cuenta de que no están dadas las condiciones". De igual forma sostuvo que diversas opiniones técnicas aseguran que, además de no ser sólida, la manifestación tiene muchos puntos débiles que implican que se deba reiniciar la obra.

Medellín insistió en que cuando López Obrador abra la puerta al diálogo, se podrán resolver las cuestiones en torno al impacto ambiental, por lo que le hizo un llamado al dirigente para que realice lo mencionado con quienes realmente él considere ambientalistas.

En suma, enfatizó que el tramo 6 y 7 "son los que más van a destrozar la selva". Manifestó un deseo de que los jueces se percaten que no están dadas las condiciones para continuar el proceso vial.

Sigue leyendo:

A cuatro años de la 4T, este es el balance de Mario Delgado sobre el gobierno de AMLO

AMLO reconoce labor del SAT para acabar con la evasión fiscal y tener finanzas sanas

“Que conste, no es para cucarlos”: AMLO al supervisar tramo del Tren Maya