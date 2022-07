Alzan la voz contra 21 crímenes de odio en Sinaloa! Realizan la 9na por la Diversidad “Pride Culiacán 22

La Novena Marcha de la Diversidad “Pride Culiacán 22”, se realizó este sábado con la participación de influencers y artistas de todo el país que se dieron cita en la capital sinaloense para alzar la voz contra los crímenes de odio.

Los integrantes de la primera y tercera generación del reality show La Academia, “Toñita” y Adrián Varela, y los influencers Elvira Zamudio mejor conocida como “La Viscocho”, y Héctor Limón, fueron algunas de las populares figuras que exigieron respeto a nombre de la comunidad.

En los últimos 8 años se han cometido 21 crímenes de odio, siendo uno de ellos el ataque que sufrió en días recientes la chica trans conocida como Madonna quien fue baleada al salir de un bar en la colonia Independencia de Culiacán.

La joven se encuentra delicada y durante algunos días se debatió entre la vida y la muerte.

La exalumna de la primera generación de La Academia “Toñita” fue la reina de dicha marcha, que se caracterizó por el color, la música y un ambiente festivo, al ser entrevistada expresó:

“Se me hace una exigencia maravillosa exigir, es para pedir y exigir cosas que aún faltan para la comunidad LGBTQI. Hemos perdido a muchos en el camino, personas que realmente querían vivir y disfrutar y les hubiera gustado estar aquí, pero ya no están”

Por su parte, el presidente de Sinaloa Incluyente A.C., Tiago Ventura Cárdenas, hizo hincapié en la necesidad de crear políticas públicas en favor de la población LGBT+.

El “closet” es un lugar oscuro, frío y lleno de sufrimiento Foto: Especial

No es fácil decirle al mundo que tienes una orientación sexual distinta pero es necesario trascender y aceptarse, recomienda Emmanuel, joven de 16 años quien tuvo que salirse de casa para ser feliz.

Asegura que el “closet” es un lugar oscuro, frío y lleno de sufrimiento donde nadie debe permanecer.

Desde muy pequeño supo bien sus preferencias pero no se atrevía a reconocerlas o aceptarlas públicamente por el miedo a la reacción de sus papás y hermanos.

“Yo escuchaba que mi papá le decía a mi mamá: si plebe sale homosexual lo voy a matar a golpes”, relató.

“Imagínate crecí con ese miedo hasta que a los 13 años me acepté y me fui de casa con mi nueva mamá que me aceptó como soy y me brindo todo el apoyo”.