Bloqueos en Guerrero fueron ordenados por la Familia Michoacana: Fiscalía

La Fiscalía General de Guerrero dio a conocer que los bloqueos que realizaron ayer grupos de transportistas sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente del estado, fueron ordenados por los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Holoscoaga, alias “El Pez” y “El Fresa”, líderes del grupo delictivo La Familia Michoacana, a fin de impedir un operativo de seguridad del gobierno federal.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, el vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la FGE, Ramón Celaya Gamboa, confirmó que el gobierno federal tiene programado un operativo en esa zona del estado, pero desconoce los detalles del mismo debido a que no hay participación de las autoridades locales, por lo que no tienen conocimiento respecto a si se llevó a cabo o no la operación.

Sin embargo, afirmó que cuentan con elementos suficientes para asegurar que quienes ordenaron el bloqueo son los líderes de La Familia Michoacana, de quienes dijo tienen varias órdenes de aprehensión vigentes por delitos federales.

Explicó que esta organización además de operar en la Tierra Caliente de Guerrero, también lo hace en el Sur del Estado de México, donde fue responsable de diversos ataques a las Fiscalías Regionales de la Fiscalía General de esa entidad.

“A través de labores de inteligencia se identificaron algunos audios que circularon, donde estos líderes convocaron y exigieron a transportistas de Tierra Caliente que bloquearan las diversas vías de acceso para impedir el paso de los operativos o de las autoridades federales”.

Celaya Gamboa expuso que, independientemente de las investigaciones que tiene en curso el gobierno federal en torno a los líderes de este grupo criminal, la Fiscalía General de Guerrero ha iniciado las indagatorias correspondientes por el bloqueo de la carretera federal y afirmó que también se actuará en contra de los transportistas por respaldar a dos presuntos delincuentes.

“Vamos a realizar todas las acciones de investigación para dar no nada más con estos dos líderes criminales, alias El Fresa y El Pez, sino también con la gente que está bloqueando las vías de comunicación. No podemos permitir, no podemos tolerar que supuestos transportistas, que supuestas organizaciones sociales salgan a bloquear vías de comunicación en defensa de delincuentes”.

Vamos a realizar todas las acciones de investigación Foto: Archivo

No hay certeza de que ataque a sacerdote tenga que ver con su actividad religiosa

Respecto al ataque armado que sufrió ayer el sacerdote Felipe Velez Jiménez, en Chilapa, el vicefiscal informó que están a la espera de que la salud del presbítero mejore para que le puedan tomar su declaración.

Refirió que también están localizando a una mujer que acompañaba al sacerdote al momento del ataque, para que también rinda su declaración.

Precisó que hasta este momento no hay indicios de que el ataque tenga que ver con su actividad religiosa, y tampoco se tiene certeza de que haya sido una agresión directa.

“Las lineas están abiertas, lo que es cierto es que tenemos declaraciones de testigos presenciales y estamos obteniendo videos de la zona para que tengamos mayor información”.

