Teniente de la Guardia Nacional asegura que falta cooperación para combatir huachicoleo en Edomex

Falta cooperación por parte de las autoridades estatales y municipales, para combatir el huachicoleo en la zona norte del Estado de México y los puntos de venta del combustible robado, que proliferan a lo largo de la autopista México-Querétaro, aseguró el Comandante del 42 Batallón de la Guardia Nacional, teniente coronel Brentis Fortuna Hernández.

En reunión con empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Metropolintano, el comandante responsable de la seguridad la zona norte del Edomex, puntualizó que la Guardia Nacional recibe entre uno y tres reportes de tomas clandestinas por parte de Pemex en los municipios mexiquenses Huehuetoca, Polotitlán y Jilotepec, principalmente.

Aseguró que “desgraciadamente”, muchas veces, la Guardia Nacional va sola a atender este tipo de problemáticas, ya que tampoco tienen cooperación por parte de autoridades que “no aparecen”; incluso dijo que los ingenieros de Pemex tampoco les otorgan el apoyo para la clausura de las tomas de manera oportuna.

“En esta zona del Edomex, donde va el ducto de Huehuetoca, Jilotepec hacia Guadalajara nos pide el apoyo Pemex, llegamos y resguardamos la toma, sabemos que las incidencias son en la noche o madrugada, pero los compañeros de Pemex tardan hasta 24 horas a clausurar la toma, porque no trabajan de noche, no hacen su chamba”.

TE PUEDE INTERESAR: Evacúan a 200 personas en Tetepango por fuga de combustible; era una toma clandestina

Huachicoleo en México. Foto: Especial.

Precisó que tiene como responsabilidad de la carretera México-Querétaro y su concurrencia, Arco Norte, para detectar las tomas clandestinas en los ductos de los tramos Tula-Azcapotzalco y Tula Guadalajara.

“Es una realidad, no hay cooperación por parte de las autoridades. Han circulado por las autopistas, no creo que no hayan visto los puntos de venta de clandestino que hay en la carretera, y dicho sea de paso no hay autoridad ¿Y las denuncias? Nosotros vamos, y si los agarramos en flagrancia los ponemos a disposición, pero hay una red de informantes en todo el camino, que no nos permiten caerles”.

“¿Dónde está la cooperación y la coadyuvancia?

Para nosotros es motivo de orgullo que nos requieran a la Guardia Nacional, pero es imposible estar todos en todos lados. Y las autoridades estatales y municipales, a poco no ven los puntos de venta clandestina, ahí están con las lucecitas ¿Por qué no se paran, resguardan, revisan los vehículos, denuncian? No lo sé; porque no hacen su chamba”.

Destacó que el mismo problema se enfrenta con la tala clandestina de árboles, cada semana se reciben por lo menos uno o dos reportes, en municipios como Nicolás Romero, Villa del Carbón, Isidro Fabela, Jiquipilco y Acambay; sin embargo, no se cuenta con el apoyo de autoridades federales y estatales para combatirlo.

“En la carretera vemos tráilers llenos de troncos, pero Profepa, Semarnat, Probosque, comisarios ejidales, todo mundo demanda la presencia de la Guardia Nacional y se queja porque no hay resultados. Díganles que se suban con nosotros, pero 24/7 en los bosques, por la noche, ni modo que no sepan quiénes son los taladores clandestinos”.

El representante de la GN puntualizó que la institución cuenta en promedio con siete a 10 mil elementos en el Edomex, divididos en cuatro batallones que realizan vigilancia en carreteras, aeropuertos y comunidades, aunque es el número es variable, porque envían apoyos a otros estados de manera periódica.

SIGUE LEYENDO

Detienen a presunto huachicolero en Hidalgo en camioneta robada; llevaba 90 litros de combustible

La 4T le cierra la llave al huachigás del crimen organizado

DRV