Ferias del Bienestar: Dónde comprar la canasta básica hasta 200 pesos más barata en la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México informó que en 10 alcaldías se han instalado las Ferias Del Bienestar, donde los capitalinos pueden adquirir productos de la canasta básica hasta 200 pesos más baratos que en tiendas de cadena o supermercados. Te daremos todos los detalles para que puedas acudir.

Los locales están en un horario de 10:00 a 14:00 horas de martes a domingo, pero suelen cambiar de ubicación, por lo que es importante estar al pendiente de las redes sociales del gobierno capitalina o bien el siguiente enlace.

Una buena opción para combatir la inflación

La inflación general anual se aceleró en los primeros quince días de julio y se ubicó en 8.16 por ciento, la más alta desde la primera quincena de enero de 2001, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto derivó de que durante la primera quincena de julio los mexicanos tuvieron que pagar más por la papa, el huevo, la naranja y la cebolla, entre otros, productos básicos de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México enfrente una recesión en 2023 como lo pronostica la calificadora Moody’s por la contracción de Estados Unidos.

Agregó que en la República Mexicana ya ha pasado por el momento más complicado de la crisis. "Pues en México no. Nosotros no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia, y esto lo vamos a ir enfrentando, inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias”, afirmó.

