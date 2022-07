Marcelo Ebrard inaugura la exposición París-Tenochtitlán

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que a través de la Cancillería se impulsará un intercambio cultural entre México y otros países.

En la exposición "París-Tenochtitlán" del artista Daniel Hourdé en el Museo de la Cancillería del Instituto Matías Romero en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard expuso que la cultura no es lujo sino una dimensión esencial de las relaciones entre los pueblos, y que cualquier política exterior sin cultura no lo es, puede ser otra cosa, pero no es política exterior.

"Es el inicio de un esfuerzo por parte de la Cancillería de intercambiar, vamos a invitar a México, como ahora con esta gran exposición, y vamos a enviar de México también a Francia y otros países del mundo en este diálogo cultural que es sobre todo esperanza sobre el futuro de la humanidad", afirmó.

"Es sobre todo esperanza sobre el futuro de la humanidad" Foto: Especial

El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian señaló ambos países comparten una pasión común por la cultura, convencidos de que esta misma es el fundamento de cualquier sociedad.

"La cooperación entre nuestros dos países contribuyendo a una relación basada en la confianza y la amistad, al implementar conjuntamente políticas y acciones a favor de varios campos como la educación y el acceso a la cultura, el apoyo a los grandes festivales o la preservación del patrimonio cultural fundamental para nuestros dos países, se destaca nuestra voluntad común de un futuro prometedor para la relación de mexicana y francesa", indicó.

En su mensaje el artista Daniel Hourdé dijo que es "muy feliz de hacer la exposición en México, pienso que es una oportunidad extraordinaria para mí".

El director del Instituto Matías Romero Alejandro Alday señaló que es una muestra que va a sorprender porque además de ser un vínculo cultural entre México y Francia, presenta un artista con una gran trayectoria en el ámbito internacional.

"Estoy seguro que va a resultar muy interesante para el público de México, de la Ciudad de México", señaló.

dhfm

Seguir leyendo:

Ebrard: en tres años, México ha recuperado 8 mil 970 piezas arqueológicas distribuidas en el mundo

López Obrador anuncia que la Guardia Nacional será parte de la Sedena para evitar que se corrompa

Marcelo Ebrard recibe invitación formal para que AMLO asista al Mundial de Qatar | VIDEO