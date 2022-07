Luz Raquel Padilla está siendo revictimizada, aseguran colectivos

Debido a que las evidencias que se integran en la investigación de la muerte de Luz Raquel, deben cumplir con el resguardo de la cadena de custodia, se debe investigar la filtración de videos y también mantener los avances de la investigación sin especulación para no revictimizarla, pidieron colectivos.

Luego de que ayer se dieran avances generales de la investigación sobre la muerte de Luz Raquel, diversas activistas y colectivos de defensa de derechos de las mujeres señalaron que las declaraciones del Fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, violentan el debido proceso y

obstaculiza el acceso a la justicia conforme a derecho tanto para la víctima como para su hijo.

En el pronunciamiento emitido por el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) exponen una serie de puntos entre los que refieren la criminalización de la víctima, es decir, de Luz Raquel al no solo desacreditar el ataque de odio que culminó en feminicidio, "si no al presentar “evidencia” que apuntala a la víctima como su propia agresora".

"Al desacreditar el feminicidio de Luz Raquel y tratar de criminalizarla, condona la violencia contra las mujeres y envía un mensaje de impunidad que deja la puerta abierta a más agresores para seguir perpetuando conductas violentas contra las mujeres".

Además exigieron a la Fiscalía del Estado de Jalisco, al Gobierno del estado, a los medios de comunicación, y a todos los órdenes de gobierno que se investigue y sancione la filtración de los videos de Luz Raquel expuestos en la rueda de prensa, "mismos que promueven el interés centrado en el morbo, la revictimización y la brutalidad del crimen".

También exigen no difundir material sensible "que revictimiza y atenta contra la dignidad de Luz Raquel y de sus familias, sobre todo su menor hijo", además de que se giren y se implementen órdenes de protección inmediatas, efectivas y adecuadas al menor hijo de Luz Raquel y su familia, así como a la familia del presunto culpable, al estar siendo víctimas amenazas de muerte y mensajes de odio, que podrían culminar en más y mayores pérdidas.

Por su parte, las activistas y mujeres víctimas de actos de violencia por funcionarios públicos quienes han conformado el Colectivo Yaocalli, en un comunicado también exigieron justicia para Luz Raquel y que no se desacrediten las amenazas y agresiones que padeció por parte de Sergio Ismael N., además, señalan que "no es la primera vez que la Fiscalía del Estado de Jalisco pretende desacreditar y culpar a la víctima y que las denuncias no son investigadas y que los agresores no son sancionados, sino al contrario, son protegidos".

