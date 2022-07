AMLO pide estar atentos a campañas en EU que sean racistas y discriminen a migrantes: "Tienen que aprender a respetarnos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México va a estar pendiente de las campañas en Estados Unidos para identificar a los candidatos que promuevan el racismo y la discriminación contra los migrantes mexicanos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal expuso que hay algunos políticos estadounidenses que piensan que las expresiones mexicanas les generan votos, pero tiene un efecto contrario.

"La política es tiempo y son circunstancias (..) hay que estar ahora muy pendientes, porque siempre sacan el racismo y la discriminación y se lanzan contra migrantes y se lanzan contra México, porque ellos apuestan a que eso les da votos, yo sostengo que están equivocados y cada vez quien haga eso va a recibir menos votos", señaló.

López Obrador dijo que México hará una defensa de los connacionales en Estados Unidos, y se le hará saber a los políticos de ese país que deben respetar a México.

"Nosotros desde aquí ya lo dijimos: vamos a estar en contra del maltrato a las personas, a nuestros paisanos.

Y vamos a aplicar, ya lo he dicho, lo de la frase de la canción de Rubén Blades, se las vamos a mandar a decir, o le vamos a decir a nuestros paisanos que 'el que no quiere a su patria, no quiere a su madre', para que te hable mal de México sepa que no nos gusta, y que ¡tiene que aprender a respetarnos el que hable maldecir los mexicanos!", señaló López Obrador.

