AMLO llama conservador al piloto que denunció “cráter en el AICM”: “Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado”

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje desde la Mañanera al piloto del avión donde viajaba el mandatario, quien avisó que había un “cráter” en una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

El jefe del Ejecutivo indicó que el piloto de dicho avión seguramente es simpatizante del sector conservador del país.

“Es muy difícil que se pueda engañar a la gente. Este piloto estando yo ahí ,porque sí lo sabía, habla y dice, que me está escuchando o se lo van a decir, que me dijo del cráter; estoy casi seguro, pero además lo respeto, estoy seguro de que es simpatizante del conservadurismo, no tienen por qué hacerlo, pero así son los conservadores”, dijo AMLO.