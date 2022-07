Convocatoria UnaDM 2022: Paso a Paso para registrarte y estudiar una licenciatura en línea

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), anunció su periodo de registro para el proceso de admisión 2022, que inicia partir de hoy y concluye el 5 de agosto, en el siguiente link.

La institución de Educación Superior ofertará 21 carreras en las áreas de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales; Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología; Ciencias Sociales y Administrativas.

Para obtener su folio las y los aspirantes deberán contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP), que utilizarán durante todo el proceso de admisión. En caso de extraviarla u olvidarla no podrán continuarlo.

Una vez con su folio deberán subir al apartado “carga de documentos”, los siguientes documentos en formato digital legible (jpg):

° Acta de nacimiento

° CURP certificada con la leyenda: “verificada con el Registro Civil”

° Certificado de nivel medio superior, bachillerato o equivalente a bachillerato (anverso y reverso, incluso si no contiene imagen alguna)

° Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Posterior al registro de documentos, las y los aspirantes deberán responder del 8 al 21 de agosto la Encuesta Sociodemográfica, que se encuentra en el siguiente link.

En caso de no subir a la plataforma los documentos solicitados para el registro y/o no concluir el llenado de la encuesta en el periodo señalado, las y los aspirantes no podrán continuar en el proceso de admisión.

Una vez realizada la Encuesta Sociodemográfica, del 5 al 18 de septiembre las y los aspirantes tendrán que resolver el Cuestionario único de habilidades, que se encontrará en el mismo sitio de la Convocatoria 2022 UnADM.

Finalmente, el 7 de septiembre la UnADM publicará los folios de los estudiantes admitidos, quienes iniciarán clases el 23 de enero de 2023.

Las y los alumnos aceptados recibirán, del 7 al 13 de noviembre, una notificación vía correo electrónico, por parte de la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes, con información sobre los documentos que deben presentar (y sus especificaciones) para iniciar el proceso de inscripción.

Si no se realiza el registro en el periodo indicado, no se obtendrá la matrícula correspondiente. Concluido el proceso de inscripción, los nuevos alumnos de la UnADM deberán realizar y aprobar el Curso Propedéutico para Estudiantes de Nuevo Ingreso (Cupeni), que se realizará de forma virtual del 21 de noviembre al 4 de diciembre del 2022.

