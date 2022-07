AMLO garantiza piso parejo para "corcholatas" rumbo a 2024; "le irá mal a los tramposos", asegura

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador hay “piso parejo” para que las llamadas “corcholatas” puedan competir por la candidatura presidencial de Morena de 2024, reiterando que el método debe ser la encuesta; les advirtió que no habrá “señal” por parte de Palacio y que les irá mal a quienes quieran regresar a viejas prácticas políticas.

El posicionamiento del mandatario federal, durante la Mañanera de este martes en Palacio Nacional, fue en respuesta a la exigencia que morenistas, como la senadora Malú Micher, que exigen al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que el proceso para elegir al presidenciable sea con encuestas abiertas, independientes, transparentes y verificables.

-¿Hay igualdad de condiciones para todos los aspirantes? -se le preguntó al mandatario federal-.

“Sí, desde luego, empezando porque ya no hay dedazo. Fíjense, el cambio tan importante, que el presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta, o predilecto, quién va a decidir del pueblo y no hay que tenerle miedo al pueblo y no estar pensando, y eso es una recomendación, un consejo, de que van a funcionar las estrategias de siempre.

No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya esto cambio, ya no es el peinado, cómo te vas a engominar o cuánto moco de gorila te vas a poner, y cómo vas a comportarte. Se acuerdan cómo era antes que los ponían a reírse”, contestó.

AMLO hace un llamado a sus aliados

López Obrador llamó a los integrantes de su movimiento, que incluye a los del PT y Verde Ecologista, que tengan confianza, que “no hay dados cargados, no hay cartas marcadas” para elegir al candidato.

Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía, en nuestro movimiento, están esperando una señal. ¡No va haber señal! La señal la va a dar la gente, y es muy sencillo, en el caso de los candidatos a la presidencia: encuesta, y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta.

Y también, cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular”, dijo.

Advirtió que si Morena se va por otro camino para elegir al candidato, incluso si el presidente de la República da su respaldo a uno, los ciudadanos se darán cuenta y castigarán al movimiento.

“Y si la gente ve que el presidente se está inclinando a favor de alguien, o si los partidos se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente, eso tiene un efecto de boomerang. Pero eso también lleva a la idea de que no le tienen confianza al pueblo”, dijo.

Con anécdotas personales, el presidente de la República recomendó a los aspirantes de su partido a ser “perseverantes”, como inició su actual movimiento político.

“Había un compañero, Galileo, ya falleció, Galileo, ya grande, y a él le tocó todo el proceso de cuando nadie quería ser candidato porque había miedo, nos costaba el que aceptaran ser candidatos cuando empezamos, y una vez me escribió porque era muy ingenioso, me mandaba cartas. Me decía: se acuerda, licenciado, cuando empezamos, que nadie quería ser candidato; ahora, hasta se pelean, como ya le salió carne al hueso (risas)”, compartió.

SIGUE LEYENDO:

AMLO homenajea a Cuba: "El pueblo cubano lo ama y lo respeta", le dice Amaury Pérez en concierto en la "Mañanera"

Inflación en energéticos es más baja en México que en EU y en el mundo, asegura AMLO

RMG