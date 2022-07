Mario Delgado busca acuerdo entre "corcholatas" de Morena para el 2024

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, abrió la puerta para que los presidenciables, mejor conocidos como “corcholatas”, lleguen a un acuerdo sobre el proceso de la encuesta con la que se definirá al candidato presidencial del partido para 2024, aprovechando el Congreso Nacional, previsto para septiembre próximo.

“Yo creo que las reglas están claras, si hay necesidad de tener un acuerdo, yo creo que sería muy bueno tenerlo. Vamos también hacia un Congreso Nacional, entonces yo creo que también podría irse configurando un acuerdo que todos estuvieran dispuestos a respetar y además ya que se pudiera discutir en el marco del Congreso Nacional, para dar certeza, para dar certidumbre para dar tranquilidad de que, pues la disputa no es entre nosotros”, señaló el dirigente de Morena.

Lo anterior, en respuesta a la pregunta sobre el acuerdo que propone el grupo de morenistas que apoya al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a fin de que los aspirantes acuerden piso parejo, encuestas transparentes y públicas en la que cada uno elija una casa encuestadora y además una que vigile el proceso.

En este contexto, Delgado los llamó a la civilidad y al diálogo y a manera de indirecta, señaló que el pronunciamiento de diputados o senadores o hacerse la víctima, no influirá en el proceso ni en la decisión de o ciudadanía que señaló, no se deja engañar.

“Finalmente la gente va a evaluar todo, la gente no es tonta, el pueblo está muy informado, muy atento y se va formando una opinión a partir de la actuación de todos los días de estos liderazgos, la gente va a decidir, no hay manera de influir, quienes piensa que un diputado, un senador se inclina o declara, eso va a ser la diferencia, no puede ser la diferencia porque la decisión se va a tomar a partir de la opinión de todo el pueblo” señaló.