“El presidente de México no es pelele de ningún gobierno del exterior”, dice AMLO ante reclamo de EU y Canadá por política energética

El gobierno de federal no dará marcha atrás en su política energética pese a los reclamos de Estados Unidos y Canadá, pues el dirigente de México no es “ningún pelele de nadie”, advirtió este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Nayarit, donde realizó una visita de trabajo para supervisar el Plan de Salud IMSS Bienestar del estado, el mandatario arremetió contra sus adversarios en este país que, dijo, se ponen del lado de las empresas canadienses y estadounidenses, las cuales acusan, a través de sus gobiernos, que el gobierno de la 4T está violando el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con las nuevas reglas en materia energética.

“Ahora, por ejemplo, EU con Canadá, nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender a Pemex y la CFE están defiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero.

“Son unos traidores a la patria. Pero saben qué, nosotros no vamos a dar ningún paso atrás, México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior”, dijo.