AMLO se lleva a Rabindranath Salazar a Presidencia para avanzar en obras insignia

El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que desde la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Rabindranath Salazar se encarga del avance de obras consideradas insignia para su gobierno.

“Rabin me va a ayudar a todo lo relacionado con los conflictos que se originan por causas justificadas y también por razones de índole político en las obras que estamos llevando a cabo, sobre todo para que avancemos en obras y que no nos estén obstaculizando, para no perder tiempo, recursos”, resaltó el máximo mandatario.