Delincuentes reviven fraude en la CDMX, así engañan a los comerciantes

Tras robo en fonda económica en Mixcoac, se visibiliza alza en crímenes con documentos falsos en la alcaldía Benito Juárez. La forma en la que sucedió es que se entregó un billete falso de 500 pesos para pagar los alimentos. Mientras se cobraban, el ratero huyó con el dinero de falsa procedencia.

El Heraldo Media Group confirmó que en la zona, 8 de cada 10 comercios han sido víctimas de robo o de fraude. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano durante el mes de mayo, se iniciaron 954 carpetas de investigación por estafa a negocio. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, explica que la mayoría de los robos a negocios ocurren sin violencia.

El billete de 50 pesos es el más utilizado en esta actividad ilícita.

El modo en cuál delinquen sin violencia en la zona ya fue detectado: Implica que las personas después de solicitar productos, mienten al empleado diciendo que ya entregaron el dinero. Esta infracción no esta tipificada, lo que significa que no hay descripción precisa del delito y no es posible otorgar sanción. Es por esto que los comerciantes no pueden realizar su denuncia.

Otro forma de extorsión que se ha incrementado en la zona, es el uso de documentos falsos. Esta acción es un delito que puede hasta sancionarse con 12 años de prisión. Va en aumento, ya que algunos comerciantes denuncian que han recibido más de 8 ocaciones los documentos falsos en semanas seguidas.

De igual manera la gravedad del crimen va en aumento, ya que en algunas ocaciones son utilizados menores de edad para cometer el acto ilegal.

Los comercios informales son los puntos más atacados por los delincuentes, es donde se circulan mayor número de billetes falsos. De acuerdo a cifras que presentó el Banco de México en 2021, se pudieron recolectar 258,542 mil billetes falsos. Los cuales sus denominaciones variaban desde los 20. 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.

