Mariela Gutiérrez se destapa como aspirante a la gubernatura del Edomex con Morena

La presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, confirmó sus intenciones de buscar la candidatura de Morena para ser gobernadora del Estado de México.

En un evento denominado "Mujeres Gobernando Mejor", la edil anunció que se anotará en la convocatoria que su partido realice para ser la próxima abanderada de ese partido rumbo al 2023.

"Diversas voces en los municipios de nuestra entidad y a nivel nacional me han manifestado que lo que hemos logrado en Tecámac, lo podemos lograr también para el Estado dé México y ganar la confianza del pueblo el próximo año", dijo desde la explanada municipal.

La edil apuntó que la convocatoria surge por el mismo deseo de los tecamalquenses por hacer que ella se anote en la convocatoria gracias a los buenos resultados que dejó en los últimos cuatro años en la localidad.

Sin embargo, la alcaldesa morenista informó que en este proceso respetará y se sumará con quien salga arriba en las encuestas, pero que está segura que es tiempo de las mujeres para contener la gubernatura.

Sobre las elecciones, la alcaldesa apuntó que el proceso del próximo año será un momento decisivo dentro de la población mexiquense en materia de desarrollo social, educativo, salud, seguridad y bienestar de la población.

"Les comparto que estoy muy emocionada y que me parece extraordinario y un mérito de nuestro movimiento, de nuestro partido, una auténtica democratización del poder público", refirió.

En ese tenor, refirió que esos rubros el municipio de Tecámac ha tenido mejoras de desarrollo entre sus habitantes, mismas que se las han hecho saber tanto la sociedad como personajes dentro de Morena.

Destacó que las decisiones para colocar a los mejores perfiles que logren la candidatura no depende de dirigentes políticos sino de la misma población.

"Participar con seriedad en este proceso al que fui convocada, pero no me mando sola y siempre tengo presente la responsabilidad que tengo con los tecamalquenses y que ustedes me confirieron", resaltó frente a simpatizantes.