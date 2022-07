Trámites Edomex: ¿Dónde puedo checar los resultados del SAID para preescolar, primaria y secundaria?

La Secretaría de Educación Básica del Estado de México, dio a conocer dónde se pueden consultar los resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), con los que sabrás dónde estudiará tu hijo o hija de educación Básica.

Hay que recordar que el SAID, es un sistema que ayuda a los padres y madres a garantizar la educación básica de su hijo o hija en el Edomex.

Apenas el pasado mes de febrero se realizaron las preinscripciones para Preescolar, Primaria y Secundaria para el próximo año escolar. Para que dejes atrás las dudas te compartimos dónde puedes checar los resultados del SAID.

¿Dónde puedo checar los resultados?

Los resultados se pueden consultar por medio de la página del SAID, también tienes la opción del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM), el cual brinda servicio las 24 horas del día llamando al 800 696 9696.

Si no puedes acceder a la página o no quieres hacerlo por teléfono, lo puedes hacer por medio de los siguientes correos said.preinscripcion@edomex.gob.mx, controlescolar@seiem.gob.mx o por medio de portal del Gobierno del Edomex y chatea en línea en www.edomex.gob.mx. Para poder acceder a tus resultados deberás tener a la mano:

CURP

CUP

Número de folio

Los resultados SAID 2022 se darán el próximo 8 de agosto del 2022, aunque lo mejor es estar atentos a la página oficial del Gobierno del Estado de México.

