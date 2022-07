Simulan ventas de terrenos en Riviera Nayarit por más de 21 mil mdp

Exfuncionarios, notarios públicos, delegados, particulares, empresarios y otros personajes son investigados por la Fiscalía General de Nayarit en lo que el gobierno estatal anunció como Mega Operación Nuevo Nayarit, que ha detectado la venta irregular de 70 terrenos en la zona de la Riviera Nayarit por un monto de 21 mil 657 millones 756 mil 800 pesos.

El asesor jurídico del gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena explicó que desde hace siete meses iniciaron formalmente las investigaciones, de lo que han considerado el mayor fraude cometido en contra de las arcas públicas, ya que de la venta de estos predios a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) -que tiene como objetivo administrar tierras expropiadas en 1970 a ejidatarios de zonas que se convirtieron en sostén de desarrollos turísticos.

La superficie de 70 terrenos vendidos de modo irregular en Nuevo Nayarit -antes Nuevo Vallarta- fue de 255 mil 532 metros cuadrados, que por cada metro cuadrado que podría haberse vendido en 20 mil pesos, el total de la transacción no reportada a las arcas públicas sería de cinco mil 110 millones 640 mil pesos; ahí en Nuevo Nayarit, dijo Camarena, se han recuperado 36 inmuebles.

TE PUEDE INTERESAR: Diputada nayarita viajó a Ucrania para denunciar violaciones a derechos humanos

70 terrenos vendidos de modo irregular en Nuevo Nayarit.

En el municipio de Compostela la afectación fue sobre 713 mil 921 metros cuadrados, con un monto de 14 mil 278 millones 423 mil pesos.

Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Navarro aseguro que continuarán las investigaciones, ya que advierte el monto de esta defraudación podría ser superior; además canceló qué el Fideicomiso Bahía de Banderas y anunció la llegada del Fideicomiso Nuevo Nayarit (FINN).

"(...) yo exijo que se llegue al problema a fondo, no voy a dar un paso atrás, ni un milímetro, aquí en Nayarit hay gente valiosísima, extraordinaria, pero se tiene que tener muchas circunstancias para poder abordar los problemas que no se abordaron, simple y sencillamente, si los 21 mil millones de pesos que formarán de arranque el patrimonio del FINN porque no es todo, yo les aseguro, hay mucho más, porque Nayarit fue visto como un gran fideicomiso en todos los aspectos, va a ser mucho más", estableció.