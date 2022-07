Mente Mujer: Minerva Olivo, la mujer que rompió los estereotipos en el oficio mecánico

El nombre Minerva Olivo es común entre los talleres mecánicos de la Ciudad de México, no sólo por ser de las escasas mujeres dedicadas a este oficio en la capital, sino porque ya es considerada una mentora del arreglo automotriz para las nuevas generaciones.

Minerva de 48 años es mejor conocida como “La Beba” en el mundo de refacciones, es chilanga de nacimiento y en honor a su devoción por la Virgen de Guadalupe, su taller mecánico lleva de nombre “La Guadalupana”, mismo que se encuentra ubicado en la calle Juventino Rosas de la Colonia Peralvillo en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Comenzó hace 23 años por necesidad al ser madre soltera y después le agarró el gusto. Armar y desarmar artefactos llamaba su atención desde joven. Actualmente, realiza mecánica en general, desde un cambio de aceite, cambio de llantas hasta un arreglo eléctrico.

Sin embargo, su camino en esta labor no ha sido fácil. Por el hecho de ser mujer en un “mundo dominado por hombres”, Minerva asegura que le ha costado años ganarse el respeto de clientes y de al menos de una veintena de mecánicos que también tienen su negocio en esta calle pues en sus inicios, ningún hombre quería enseñarle el oficio.

“De antemano estuve asistiendo en un taller y yo le dije al señor que me enseñara, pero decía que estaba loca, que cómo iba a ser una mujer mecánica, entonces nunca me quiso enseñar. Yo solita fui aprendiendo cómo se hacían las cosas”, señaló Minerva.

Aprendió observando cada movimiento y haciendo ajustes en su automóvil personal. Aunque comenta, ha habido una apertura hacia su trabajo, todavía hay clientes que llegan preguntando por el mecánico y no la mecánica, al verla, se dan la vuelta y se van a otro taller.

“Ya me acostumbré a que por el hecho de ser mujer todavía hay personas que no me quieren, aunque también tengo que decir que me he hecho de clientes, dicen que soy más detallista y arreglo mejor”, comentó.