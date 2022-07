Mujer es captada usando poste de luz para conectar su batidora | VIDEO

TikTok se ha convertido en la herramienta perfecta para que internautas compartan momentos insólitos captados en la calle, como el más reciente donde se puede ver que una mujer usa un poste de luz para conectar su batidora y preparar sus alimentos en plena calle.

La plataforma ganó gran popularidad durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 y comenzó como una herramienta de distracción donde los internautas podían presumir sus mejores pasos de baile; sin embargo, al poco tiempo los videos comenzaron a ser cada vez más diversos y ahora se pueden ver momentos sorprendentes captados en las calles.

Como el compartido por el usuario “Cknautica” en TikTok hace algunos días en el que se puede ver que una mujer preparando sus alimentos en plena calle, aunque esto ya es un tanto extraño lo que llamó la atención es que optó por conectar su batidora al poste de luz.

“Imagínate vivir en Suiza y perderte estos momentos”, dice la descripción del video de apenas unos segundos de duración en el que no se dan más detalles, aunque algunos internautas han señalado que todo habría ocurrido en Puebla.

Video en TikTok divide opiniones

El video, que ahora cuenta con poco más de 10 millones de reproducciones y 5 mil comentarios, logró dividir opiniones entre los internautas, pues mientras algunos bromearon con lo ocurrido otros destacaron que la mujer lucía triste y al borde del llanto.

“No se pasen, yo veo a la doña triste”, “Pobrecita, quién sabe qué estaba pasando”, “No me rio porque probablemente podría ser mi mamá” y “No me va a tragar la pobreza”, fueron algunos de los comentarios en el clip que se hizo viral de inmediato.

