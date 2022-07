Clausuran antro en Zona Rosa tras denuncias agresión a clientes de la comunidad LGBT+

Durante la madrugada de este domingo 17 de julio el club nocturno “Rico”, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México, tras las denuncias en redes sociales por agredir a golpes e insultos homofóbicos a un grupo de clientes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló en un comunicado que tras conocer del ataque, el cual fue difundido a través de redes sociales, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria (FIDAGAP), de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, inició por noticia criminal la indagatoria correspondiente.

Denuncian violencia y homofobia en “Rico”

Según los primeros reportes, al menos tres jóvenes fueron atacados con palas y piedras por un grupo de personas que también los agredió de manera verbal. Las personas resultaron con dedos y tabiques rotos y diversas partes del cuerpo golpeadas. Las imágenes de las terribles agresiones fueron compartidas a modo de denuncia en redes sociales.

Después de volverse virales las fotografías y audios con agresiones homofóbicas, a través de sus redes sociales, el “Rico Club” señaló que se pusieron a disposición de las autoridades para esclarecer lo sucedido el pasado 11 de julio. Aseguraron que en su establecimiento no toleran la violencia: "el altercado y golpes que sufrieron no ocurrieron al interior de nuestras instalaciones y no apoyó ni participó ningún integrante o colaborador", precisaron en un comunicado.

SIGUE LEYENDO:

Jóvenes denuncian violencia y homofobia en Zona Rosa: los golpean y roban afuera de famoso antro gay | VIDEO