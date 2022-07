Los rostros de Caro Quintero, así ha cambiado el “Narco de Narcos” a través de los años de Caro Quintero

Rafael Caro Quintero fue detenido este 13 de julio, por elementos de la Marina Armada de México. Los primeros reportes apuntan que fue capturado en el estado de Chihuahua.

En 2013 fue liberado gracias a un amparo que le concedió un juez. Caro Quintero pasó 28 años pres, pero obtuvo su libertad cuando pagaba una condena de 40 años en Reclusorios Preventivo de Guadalajara, en Jalisco.

El llamado “Narco de Narcos” lleva más de 40 años siendo tema de conversación en los medios de comunicación. Tiempo que se refleja en su rostro al pasar de los años con diversas expresiones.

En los 80 funda el Cártel de Guadalajara

Rafael Caro Quintero junto a Miguel Ángel Félix Gallardo fundó el Cártel de Guadalajara en los años 80. En esa época el “Narco de Narcos” estaba en los 30 años.

El FBI cuenta con una fotografía de 1985 de Rafael Caro Quintero cuando tenía 32 años. Pero en septiembre de ese mismo año fue detenido en Costa Rica, en la imagen se le ve con un rostro sonriente.

El 12 de diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado a 40 años de prisión. Los primeros años de su condena los pasó en el Penal del Altiplano. Con 36 años de años de edad, su cabeza empezaba a presentar canas y su aspecto se veía un poco más desalineado y con una expresión de seriedad.

En 2007, a la edad de 55 años, Rafael Caro Quintero fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, después de estar dos años recluido en Matamoros, Tamaulipas. Ahí ya no tenía su abultada cabellera que le caracterizaba y el paso del tiempo se empezaba a notar en su rostro que denota despreocupación.

Para 2010, Caro Quintero fue trasladado al Reclusorios Preventivo de Guadalajara, cuando un juez federal le otorgó un amparo, porque la autoridad no logró demostrar que era un criminal peligroso.

En 2013 fue liberado luego de que un juez le concedió un amparo, desde ese año se convirtió en uno de los criminales más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos.

En 2016 desde la clandestinidad, Rafael Caro Quintero dijo que no tenía actividades relacionadas con el crimen organizado. En ese año el FBI obtuvo esta fotografía, en la que se muestra al "Narco de Narcos" con 64 años de edad, donde ya no muestra su cabellera blanca y con una sonrisa en el rostro, la cual no se captaba desde 1985.

