Caro Quintero: ¿De cuánto era la deuda externa que el capo se ofreció a pagar a cambio de su libertad?

Uno de los personajes más poderosos y buscados del narco tanto en México como en los Estados Unidos, Rafael Caro Quintero, fue detenido en territorio mexicano por integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con el gabinete de seguridad federal, encabezado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Caro Quintero es señalado por estar involucrado en el asesinato del agente de la Oficina Antidrogas Estadunidense (DEA), Enrique Camarena en el año de 1985 y también de un piloto lo que lo convirtió en uno de los personajes del crimen más buscados tanto en México como en los Estados Unidos desde hace varias décadas.

El narcotraficante ha sido identificado como el fundador del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, cártel que fue el más poderoso de México en los años noventa junto con los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Ciudad Juárez y el Golfo.

Caro Quintero se hizo famoso por algún día decir que se ofrecía a pagar la deuda externa de México si es que lo dejaban operar en “paz” con sus “negocios”, en alguna ocasión la extinta actriz, Carmen Salinas, indicó que cuando estuvo de visita en el penal en el que estaba recluido, Quintero le pidió que abogara por él para que intercediera con el presidente de la república (en ese entonces, Miguel de la Madrid Hurtado) para su liberación y a cambio él se ofrecía a pagar la deuda externa del país.

¿De cuánto ascendía la deuda externa?

De acuerdo con el plan de Quintero, el capo se ofrecía a trabajar durante dos años sus campos de marihuana (en aquel tiempo la droga más comercializada), sin que nadie lo molestara y a cambio de ello y de las ganancias, (unos 80 mil millones de dólares), 1.6 billones de pesos actuales, pagaría la deuda que tenía contratada el estado mexicano.

El plan desde luego no fue aceptado, sobre todo por que hasta ahora no se conoce que haya habido un intercambio entre el narco y alguna autoridad federal para hablar del caso, sin embargo, en medios de comunicación si se le dio vuelo a esa versión, aunque hasta el día de hoy no hay nada que pueda comprobarse, salvo los dichos de Salinas.

SEGUIR LEYENDO:

Caro Quintero: cómo fue el pleito que lo enfrentó con los hijos del "Chapo" y a "El Mayo" Zambada

Arrestan a Caro Quintero: el narco más buscado en México y EU

Caro Quintero ordenó el asesinato de Kiki Camarena, el agente de la DEA que se infiltró en su cártel