Profesores del Edomex tendrían que pasar pruebas para evitar abusos a menores de edad

Luego de registrarse en menos de una semana 9 niños abusados en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, ya se ha puesto en la mesa una propuesta para realizar exámenes psicométricos y carta de no antecedentes penales para los docentes de escuelas públicas y privadas.

En entrevista con Adriana Delgado para el programa Dedo en la Llaga, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, el presidente municipal de Tlalnepantla, dijo que su propuesta la presentará mañana en el pleno del cabildo.

Se han registrado 9 niños abusados en menos de una semana. Foto: Especial

Sobre esto, el presidente municipal explicó que habrá una serie de exámenes obligatorios que tendrán que realizar los docentes para poder ser aptos para enseñar.

“Los maestros y todo los personales que tengan que ver con las instituciones educativas, me refiero al personal administrativo, docente, el que da clases de inglés, el educador físico, incluso los conserjes, todos los que tenemos que ver, tengan como reglamentación presentar un test proyectivo, de personalidad, certificado de exámenes psicométricos y psicológicos, antecedentes no penales, cartas de no adeudo de pensión alimentaria, porque tenemos la obligación y la responsabilidad de tener y estar al 100 por ciento en nuestras capacidades y en nuestras aptitudes para poder desempeñar el cargo”.